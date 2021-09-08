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Общество

Дело по факту смерти Азимжана Аскарова начала расследовать ГСИН

Уголовное дело по факту смерти правозащитника Азимжана Аскарова возобновили. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Расследование возобновили 1 сентября. Разбирательство в причине смерти Азимжана Аскарова проводит следственная служба ГСИН.

Комитет ООН установил, что к правозащитнику Азимжану Аскарову применили пытки, жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение. Комитет обязал государство-участника принять необходимые меры по немедленному его освобождению, аннулированию судимости, включая полное возмещение ущерба. Правозащитник подал иск в суд, где просил указать меры, принятые по этому решению.

В июне административный суд прекратил производство по иску Азимжана Аскарова, обосновав тем, что спор по данному делу не вытекает из административно-правовых (публично-правовых) отношений между правительством и истцом. Спустя два месяца Свердловский районный суд Бишкека вынес решение о возобновлении расследования смерти правозащитника.

Азимжан Аскаров скончался в больнице ИК № 47 25 июля 2020 года. Согласно заключению медицинской экспертизы смерть наступила в результате острой дыхательной недостаточности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206348/
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