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Общество

Иск Азимжана Аскарова к правительству рассмотрит Первомайский районный суд

Иск пожизненно осужденного правозащитника Азимжана Аскарова к правительству Кыргызстана рассмотрит Первомайский районный суд Бишкека. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Валерьян Вахитов.

По его словам, поскольку межрайонный суд ликвидирован, заявление истца против кабмина принял по территориальности административный судья в Первомайском районном суде. «Это дело административного характера, поэтому компенсации и возмещения морального вреда по иску не предусмотрено. Но мы хотим, чтобы кабмин ответил за нарушение обязательств по международным договорам. Это государство не выполнило рекомендации Комитета ООН по правам человека и не освободило Аскарова. Как и не отпущен до сих пор еще один обвиняемый по ошским событиям Фихриддин Аширов», — отметил Валерьян Вахитов.

Он добавил, что под амнистию Азимжан Аскаров не попадает как пожизненно заключенный, а прошение о помиловании он писать не будет, поскольку виновным себя не признает.

Адвокат напомнил: показания его подзащитного были выбиты под пытками.

Напомним, что Верховный суд поставил точку в деле Азимжана Аскарова, отказав в удовлетворении жалобы адвокатов отправить дело на рассмотрение по вновь открывшимся обстоятельствам.

2 декабря 2019 года Верховный суд декриминализировал ряд эпизодов и смягчил по некоторым статьям наказание правозащитнику. Однако основная статья обвинения «Соучастие в убийстве» УК КР, по которой он получил пожизненный срок, осталась.

Азимжана Аскарова обвинили в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010-м.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153152/
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