Расследование по факту смерти Азимжана Аскарова возобновят

Уголовное дело по факту смерти правозащитника Азимжана Аскарова возобновят. Об этом 24.kg сообщил адвокат Айдар Сыдыков.

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По его словам, такое решение приняла судья Свердловского районного суда Бишкека Айзада Исаева.

«Суд удовлетворил жалобу защиты на постановление следователя ГСИН о прекращении уголовного дела по факту смерти правозащитника Азимжана Аскарова. Таким образом, постановление следователя признано незаконным и необоснованным. Судья посчитала доводы следствия, что допрос свидетелей невозможен ввиду их неявки или отсутствия, несостоятельными», — сказал Айдар Сыдыков.

Он отметил, что расследование будет проводить ГСИН. Однако адвокаты намерены добиваться передачи уголовного дела в ГКНБ.

«Мы убеждены в том, что дело неподследственно ГСИН ввиду ведомственной заинтересованности в прекращении уголовного дела. Нарушается принцип независимости расследования», — пояснил Айдар Сыдыков.

Напомним, Комитет ООН установил, что к правозащитнику Азимжану Аскарову были применены пытки, жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение. Комитет обязал государство-участника принять необходимые меры по немедленному его освобождению, аннулированию судимости, включая полное возмещение ущерба. Правозащитник подал иск в суд, где просил указать меры, принятые по этому решению.

В июне административный суд прекратил производство по иску Азимжана Аскарова, обосновав его тем, что спор по данному делу не вытекает из административно-правовых (публично-правовых) отношений между правительством и истцом.

Азимжан Аскаров скончался в больнице ИК № 47 25 июля 2020 года. Согласно заключению медицинской экспертизы, смерть наступила в результате острой дыхательной недостаточности.