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Общество

Юрист требует возбудить уголовное дело по факту смерти Азимжана Аскарова

Юрист Валерьян Вахитов обратился в Генеральную прокуратуру с ходатайством возбудить уголовное дело по факту смерти правозащитника Азимжана Аскарова. Об этом он сообщил 24.kg.

По словам юриста, ГП приняла это прошение и назначила следователя ГСИН.

«Но я заявил ему отвод. Поскольку сотрудник Госслужбы исполнения наказаний — лицо заинтересованное и расследованием не должен заниматься. В итоге материалы передали по подсудности. Планируют допросить вдову Аскарова Хадичу. Если дело заволокитят или прекратят, то обратимся в Комитет ООН по правам человека», — сказал Валерьян Вахитов.

Азимжан Аскаров скончался в больнице ИК № 47 25 июля 2020 года. Согласно заключению медицинской экспертизы, смерть наступила в результате острой дыхательной недостаточности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181708/
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