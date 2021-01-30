Юрист требует возбудить уголовное дело по факту смерти Азимжана Аскарова

Юрист Валерьян Вахитов обратился в Генеральную прокуратуру с ходатайством возбудить уголовное дело по факту смерти правозащитника Азимжана Аскарова. Об этом он сообщил 24.kg.

По словам юриста, ГП приняла это прошение и назначила следователя ГСИН.

«Но я заявил ему отвод. Поскольку сотрудник Госслужбы исполнения наказаний — лицо заинтересованное и расследованием не должен заниматься. В итоге материалы передали по подсудности. Планируют допросить вдову Аскарова Хадичу. Если дело заволокитят или прекратят, то обратимся в Комитет ООН по правам человека», — сказал Валерьян Вахитов.

Азимжан Аскаров скончался в больнице ИК № 47 25 июля 2020 года. Согласно заключению медицинской экспертизы, смерть наступила в результате острой дыхательной недостаточности.