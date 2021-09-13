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Общество

Минтранс: Увеличения тарифа по маршруту Бишкек — Кара-Балта не было

Факт самовольного увеличения тарифа по маршруту Бишкек — Кара-Балта не был подтвержден. Об этом сообщает Министерство транспорта и коммуникаций.

Отмечается, что специалисты Чуйского территориального управления (ЧТУ) Агентства автотранспорта (ЧТУ) провели проверки на предмет самовольного увеличения тарифа по маршруту Бишкек — Кара-Балта. Поводом стали жалобы пассажиров и публикации в социальных сетях.

«На сегодня по направлению Бишкек — Кара-Балта работает маршрут 374 (экспресс) — 23 автомобиля со стоимостью проезда 60 сомов. Кроме того, ездят 339-й и 302-й маршруты, на которых работает 24 буса со стоимостью проезда 50 сомов. Кроме того, по направлению Чалдовар — Бишкек и Кайынды — Бишкек ездят 334-й 332-й и 303-й маршруты. Всего на них работает 78 единиц транспорта со стоимостью проезда до конечной точки в 80 сомов. Стоимость проезда по маршруту Сокулук — Бишкек составляет 25 сомов, Беловодское — Бишкек — 40 сомов», — говорится в сообщении.

«Задержка бусов, по словам водителей, связана с заторами на участке дороги в селах Сокулук и Ново—Павловка, где ведется ремонт дороги. Кроме того, ежедневно на стационарном посту «Маловодное» совместно с инспекторами УОБДД по ГУВД Чуйской области дежурят инспекторы отдела транспортного контроля», — заключили в Минтрансе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206945/
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