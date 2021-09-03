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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Абдиля Сегизбаева перевели из камеры СИЗО в больницу при ГКНБ

Экс-председатель ГКНБ Абдиль Сегизбаев переведен из камеры СИЗО в ведомственную больницу госкомитета. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что у бывшего главы спецслужб заболевание сердечно-сосудистой системы.

В пресс-центре ГКНБ эту информацию подтвердили. По данным ведомства, состояние Абдиля Сегизбаева расценивается как удовлетворительное.

Напомним, в отношении него возбуждено шесть уголовных дел. Решением Первомайского районного суда столицы бывшего председателя ГКНБ взяли под стражу. Ему ранее вручено уведомление о подозрении по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Уведомление о подозрении по делу о наградном оружии обвиняемый не подписал.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206007/
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