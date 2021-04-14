Дело о наградном оружии. Абдиль Сегизбаев не подписал уведомление о подозрении

Экс-председатель ГКНБ Абдиль Сегизбаев отказался подписывать еще одно уведомление о подозрении. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Кантемир Турдалиев.

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По его словам, следователи Военной прокуратуры пытались вручить бывшему главе спецслужб уведомление о подозрении по факту незаконной выдачи наградного оружия.

«Мой подзащитный отказался подписывать это уведомление. Дело в том, что наградное оружие вручается по распоряжению правительства, а не ГКНБ. Как Сегизбаев может быть тут подозреваемым? Дело шито белыми нитками. По делу о Белизгейте вообще ни одного следственного мероприятия не провели», — сказал Кантемир Турдалиев.

Напомним, в отношении Абдиля Сегизбаева возбуждено шесть уголовных дел. Решением Первомайского районного суда столицы бывшего председателя ГКНБ взяли под стражу. Абдилю Сегизбаеву ранее вручено уведомление о подозрении по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР.