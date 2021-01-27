18:00
USD 84.80
EUR 102.93
RUB 1.12
Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Дело Белизгейта. Абдиля Сегизбаева водворили в СИЗО ГКНБ

В Первомайском районном суде Бишкека рассмотрели ходатайство следствия об избрании меры пресечения бывшему председателю ГКНБ Абдилю Сегизбаеву.

Адвокаты просили суд избрать подозреваемому меру пресечения, не связанную с арестом.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Нурдин Ибраимов вынес постановление о содержании Абдиля Сегизбаева под стражей сроком на два месяца в СИЗО ГКНБ. 

Ранее Военная прокуратура сообщила о вручении Абдилю Сегизбаеву уведомления о подозрении по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР.

Напомним, Абдиль Сегизбаев является фигурантом двух дел — по коррупции при трансформации земельных участков в селе Кой-Таш и по так называемому Белизгейту.

Второе дело возбуждено по заявлению бывшего главы фракции «Ата Мекен» Алмамбета Шыкмаматова, поданному им еще в 2019 году. Тогда главный надзорный орган отказал заявителю, отметив, что в действиях Сегизбаева нет состава преступления. Теперь свое постановление об отказе Генпрокуратура отменила и вынесла новое — удовлетворить прошение Алмамбета Шыкмаматова. Он требует привлечь Абдиля Сегизбаева к уголовной ответственности за распространение фальшивых документов по Белизгейту.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181412/
просмотров: 363
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Белизгейта. Абдиля Сегизбаева привезли в суд на санкцию
Адвокат рассказал о нарушениях при задержании Абдиля Сегизбаева
В Генпрокуратуре сообщили подробности задержания Абдиля Сегизбаева
Абдиль Сегизбаев задержан в рамках дела о Белизгейте и водворен в ИВС
Абдиля Сегизбаева допрашивают в ГКНБ более семи часов
Скандал с Белизгейтом. Абдиль Сегизбаев стал фигурантом еще одного дела
Абдиль Сегизбаев: Я не боюсь ареста
Абдиль Сегизбаев считает ничтожным обвинение Генпрокуратуры
Абдиль Сегизбаев прокомментировал возбужденное в отношении него уголовное дело
В отношении Абдиля Сегизбаева возбуждено уголовное дело
Популярные новости
Видео замерзшего Иссык-Куля. Специалисты уверяют, что это не&nbsp;фейк Видео замерзшего Иссык-Куля. Специалисты уверяют, что это не фейк
Изнасилование мальчика в&nbsp;бане. В&nbsp;МВД напоминают: призывы к&nbsp;самосуду незаконны Изнасилование мальчика в бане. В МВД напоминают: призывы к самосуду незаконны
Как кризис в&nbsp;Кыргызстане заставил семью Алмаза Касымова переехать за&nbsp;границу Как кризис в Кыргызстане заставил семью Алмаза Касымова переехать за границу
Возвращение в&nbsp;школу. Как родителям уберечь детей от&nbsp;COVID-19 Возвращение в школу. Как родителям уберечь детей от COVID-19
Бизнес
Дефицита куриных яиц нет. Комментарий сетей Globus и&nbsp;&laquo;Народный&raquo; Дефицита куриных яиц нет. Комментарий сетей Globus и «Народный»
Мобильный оператор&nbsp;О! продолжает расширять охват и&nbsp;емкость сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! продолжает расширять охват и емкость сети 4G LTE
Как справился &laquo;Оптима Банк&raquo; с&nbsp;вызовами 2020&nbsp;года, включая смену акционера? Как справился «Оптима Банк» с вызовами 2020 года, включая смену акционера?
Подключайте тариф M2M для &laquo;умных&raquo; устройств Подключайте тариф M2M для «умных» устройств
27 января, среда
17:51
Спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Петер Буриан прибыл в Кыргызстан Спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Петер Буриан п...
17:49
В Кочкорском районе задержали мужчину за убийство сожительницы
17:47
Дело Белизгейта. Абдиля Сегизбаева водворили в СИЗО ГКНБ
17:45
Генпрокурор объяснил, почему глава аппарата президента будет возглавлять кабмин
17:37
Олимпийские игры в Токио. Кыргызстан планирует завоевать три медали