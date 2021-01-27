Дело Белизгейта. Абдиля Сегизбаева водворили в СИЗО ГКНБ

В Первомайском районном суде Бишкека рассмотрели ходатайство следствия об избрании меры пресечения бывшему председателю ГКНБ Абдилю Сегизбаеву.

Адвокаты просили суд избрать подозреваемому меру пресечения, не связанную с арестом.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Нурдин Ибраимов вынес постановление о содержании Абдиля Сегизбаева под стражей сроком на два месяца в СИЗО ГКНБ.

Ранее Военная прокуратура сообщила о вручении Абдилю Сегизбаеву уведомления о подозрении по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР.

Напомним, Абдиль Сегизбаев является фигурантом двух дел — по коррупции при трансформации земельных участков в селе Кой-Таш и по так называемому Белизгейту.

Второе дело возбуждено по заявлению бывшего главы фракции «Ата Мекен» Алмамбета Шыкмаматова, поданному им еще в 2019 году. Тогда главный надзорный орган отказал заявителю, отметив, что в действиях Сегизбаева нет состава преступления. Теперь свое постановление об отказе Генпрокуратура отменила и вынесла новое — удовлетворить прошение Алмамбета Шыкмаматова. Он требует привлечь Абдиля Сегизбаева к уголовной ответственности за распространение фальшивых документов по Белизгейту.