Неправильно поняли. Картину с президентами хотят снять с выставки

Картину «Ата-Бейит», на которой изображены шесть президентов страны, хотят снять с выставки «Новый соцреализм 2», посвященной 30-летию независимости Кыргызстана, которая сейчас проходит в музее ИЗО имени Гапара Айтиева. Об этом 24.kg рассказал художник и автор творения Таалайбек Усубалиев.

По его словам, произведение призвано объединить всех бывших и действующих глав государства.

«Картина несет добро, объединение. Моя мечта — чтобы все бывшие президенты собрались в одном месте. Послужили, поработали для страны. В «Ата-Бейите» похоронены известные личности, отдавшие жизнь за свою родину, за процветание государства. Хотелось бы, чтобы они тоже работали во благо государства, не ругались. Задача картины такая. Я ее писал больше года. Тогда еще октябрьских событий не было. Было только пять президентов. Недавно приехал Аскар Акаевич, мне это импонирует», — говорит художник.

Таалайбек Усубалиев опроверг, что на него оказывают давление, но сказали, что картину хотят снять с выставки.

«На меня давления пока никакого нет. Но есть слухи, что нужно снять картину. Но и прямого указа не было. Мне непонятно, почему так. Видимо, кто-то боится, что люди как-то понимают ее по-другому. Я давно пишу на социальные темы. Чингиз Торекулович говорил: «Таалайбек, ничего не бойся! Пиши то, что у тебя на душе». Когда он писал свои произведения, тоже были гонения. Это естественно. Самое главное, сказал он, чтобы я писал правду. Надеюсь, когда-нибудь они (бывшие и нынешний президенты. — Прим. 24.kg) соберутся все вместе», — заключил художник Таалайбек Усубалиев.

Отметим, это не первый случай, когда на художественное искусство вводят цензуру, снимая их с выставок или вообще отказывая в показе.

В ноябре 2019 года на республиканскую осеннюю выставку Союза художников не повесили картину Настара Мамая «Битва кентавров». На полотне были изображены бывшие президенты Сооронбай Жээнбеков и Алмазбек Атамбаев.

Фото Настар Мамай. «Битва кентавров»

Через месяц, в декабре того же года, разгорелся скандал на феминале. Тогдашний министр культуры Азамат Жаманкулов заявил, что на выставке не будут демонстрироваться перформанс с обнаженной девушкой и боксерская груша в форме женского торса, так как это противоречит национальным ценностям кыргызов. Некоторые экспонаты тогда сняли с показа. Директор музея Мира Джангарачева была поспешно освобождена от должности.