Скандал с феминале. Провокационные экспонаты убрали: комментарий Минкультуры

Министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов сегодня заверил журналистов, что феминале продолжится в Музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Чиновник признался, что огорчен произошедшим инцидентом.

По его мнению, в обществе разделились на два лагеря — за и против феминале. Азамат Жаманкулов считает, что в этом вопросе нет ни проигравших, ни победителей.

Глава профильного ведомства также признался, что не был против идеи организации и открытия феминале.

«Это общественность выступает против представления с обнаженными женщинами в музее», — сказал он.

Министр культуры заверил, что феминале закрывать не будут. По его словам, все провокационные экспонаты убрали с выставки. Сейчас работает спецкомиссия, по решению которой эти экспонаты и убрали. Однако чиновник отказался предоставить список входящих в спецкомиссию.

Азамат Жаманкулов согласен с противниками феминистического мероприятия, которые заявили о необходимости учитывать менталитет кыргызов.

В Бишкеке проходит первая феминале современного искусства. В течение 17 дней в музее ИЗО имени Гапара Айтиева открыта масштабная экспозиция с работами 56 художниц и художников из 22 стран.

Однако активистов возмутил перформанс, вызвавший бурные обсуждения в соцсетях, о тяжелой участи молодых женщин — девушка, моющая в тазу бараньи потроха, или обнажившиеся женщины.

Директор Кыргызского национального музея изобразительных искусств Мира Джангарачева была поспешно освобождена от должности министром культуры Азаматом Жаманкуловым.