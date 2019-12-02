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Общество

Художницы против гендерного неравенства. «Кырк чоро» хочет закрыть им рот

В Бишкеке проходит первая Феминале современного искусства. В течение 17 дней в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открыта масштабная экспозиция с работами 56 художниц и художников из 22 стран.

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Феминале организована в память о 17 женщинах, которые 27 августа 2016 года сгорели в московской типографии. Четырнадцать из них были трудовыми мигрантками из Кыргызстана.

Мероприятие привлекло внимание общественности из-за разразившегося скандала с обнаженной моделью. Это был перформанс о защищенности прав секс-работниц в исполнении датской художницы Джули Савери.

Феминале — это биеннале феминизма, она собирает художниц с феминистической позицией, которые в своих работах показывают социальные нарывы, мешающие прийти к здоровой реальности, без гендерного неравенства и насилия.

«Это насилие над женщинами. Это боль. Это страх. Художницы со всего мира говорят о своих чувствах. Но нам даже это запрещают. Мы все свободные. Мы все живем в светском государстве», — сказала организатор Алтын Капалова о выставке.

Как всегда нас затыкают, закрывают нам рты. Не получится. Искусство вне цензуры.

Алтын Капалова

Центральная тема Феминале 2019 года — экономическая свобода женщины. Женщины, которая сегодня выступает кормилицей своей семьи. Кормилицей, которая должна приносить деньги в семью.

Феминале собрала художниц из 22 государств, которые рефлектируют на темы: кормилица, экономическая не/свобода, домашнее насилие, ментальное здоровье, политическое участие.

На выставке представлены работы, которые воздействуют на все каналы восприятия: обоняние, слух, тактильность, зрение.

Еще один перформанс, вызвавший бурные обсуждения в соцсетях, о тяжелой участи молодых женщин - девушка моющая в тазу бараньи потроха. 

Феминале современного искусства — это союз формата биеннале и идей феминизма. Феминале проходит раз в два года в одном из населенных пунктов любой страны в виде выставки. Ее цель — повысить участие сообщества в улучшении положения женщин.

Выставка продлится до 15 декабря этого года.

Однако Феминале в Бишкеке понравилась не всем. Активисты из движения «Кырк чоро» уже возмутились и заявили, что намерены выйти на акцию протеста.
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