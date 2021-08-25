Художник Таалайбек Усубалиев написал картину «Ата-Бейит»: реакция кыргызстанцев

В Национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открылась выставка «Новый соцреализм 2», посвященная 30-летию независимости Кыргызстана.
На выставке представлены этюды и эскизы, посвященные истории страны — от баткенских событий до Олимпиады в Токио. Особенно популярной в соцсетях стала фотография картины «Ата-Бейит», на которой изображены все шесть президентов страны. Они в траурной одежде стоят перед поминальным венком. Позади них можно увидеть карту Кыргызстана в пепельно-сером цвете.
Автором картины является председатель Союза художников Таалайбек Усубалиев.