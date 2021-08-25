13:22
USD 84.64
EUR 99.27
RUB 1.14
Власть

Художник Таалайбек Усубалиев написал картину «Ата-Бейит»: реакция кыргызстанцев

В Национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открылась выставка «Новый соцреализм 2», посвященная 30-летию независимости Кыргызстана.

На выставке представлены этюды и эскизы, посвященные истории страны — от баткенских событий до Олимпиады в Токио. Особенно популярной в соцсетях стала фотография картины «Ата-Бейит», на которой изображены все шесть президентов страны. Они в траурной одежде стоят перед поминальным венком. Позади них можно увидеть карту Кыргызстана в пепельно-сером цвете.

Автором картины является председатель Союза художников Таалайбек Усубалиев.

Пользователи соцсетей традиционно отреагировали моментально. Они создали коллаж, используя работу художника. В коллаже показан социально-политический уровень страны, которого она добилась за 30 лет своей независимости. В частности, авторы мема коснулись темы трудовой миграции, увеличения внешнего долга государства, митингов, беспорядков и прав женщин.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205070/
просмотров: 838
Версия для печати
Материалы по теме
Живут в аду. Кыргызская художница написала картину о ситуации в Афганистане
В Бишкеке пройдет выставка картин учеников детских художественных школ России
В Бишкеке пройдет персональная выставка художника Таланта Огобаева
В Бишкеке откроют галерею кыргызского творчества советского периода
Изменение климата. В Бишкеке открылась выставка о проблеме таяния ледников
Кража и порча картин Музея ИЗО. Дело Юристанбека Шыгаева прекратили
Милиция не поможет. Художница создала картину о похищении Айзады Канатбековой
Посетители выставки в Сеуле испортили картину за $500 тысяч
Золото модерна для Аруузат. В Бишкеке открыли сезон мультимедийных арт-выставок
Новый формат. В Кыргызстане проходит исследовательская онлайн-выставка
Популярные новости
Аскар Акаев продал Филиппу Киркорову пентхаус стоимостью 1&nbsp;миллиард рублей Аскар Акаев продал Филиппу Киркорову пентхаус стоимостью 1 миллиард рублей
Камчыбек Ташиев и&nbsp;проникновенные стихи. Глава ГКНБ записал видео Камчыбек Ташиев и проникновенные стихи. Глава ГКНБ записал видео
Предали. Стало известно, кому посвятил проникновенное видео Камчыбек Ташиев Предали. Стало известно, кому посвятил проникновенное видео Камчыбек Ташиев
Темир Сариев обвинил главного эколога страны Динару Кутманову во&nbsp;лжи. Обращение Темир Сариев обвинил главного эколога страны Динару Кутманову во лжи. Обращение
Бизнес
Успейте оплатить налоги с&nbsp;&laquo;Керемет Банком&raquo; в&nbsp;считанные минуты в&nbsp;любой момент Успейте оплатить налоги с «Керемет Банком» в считанные минуты в любой момент
Не&nbsp;пропустите! 31&nbsp;августа&nbsp;&mdash; грандиозный финал акции &laquo;Счастливый ключ&raquo; Не пропустите! 31 августа — грандиозный финал акции «Счастливый ключ»
Где собрать ученика в&nbsp;школу? Где собрать ученика в школу?
Дебаты Совета Безопасности ООН прошли под председательством главы МИД Индии Дебаты Совета Безопасности ООН прошли под председательством главы МИД Индии
25 августа, среда
13:13
Беженцы из Афганистана намерены продолжать акции протеста в Бишкеке Беженцы из Афганистана намерены продолжать акции протес...
12:52
В Тюпском районе селевые потоки затопили дворы нескольких домов
12:42
Художник Таалайбек Усубалиев написал картину «Ата-Бейит»: реакция кыргызстанцев
12:40
В Санкт-Петербурге снова подрались мигранты. Задержаны 14 человек
12:33
Утвержден новый состав Совета безопасности Кыргызстана