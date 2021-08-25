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Общество

Где деньги? Азамат Байматов потребовал отставки руководства Футбольного союза

Бывший капитан сборной Кыргызстана Азамат Байматов потребовал отставки руководства Футбольного союза КР. Заявление он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Никакого развития нет. Футболисты получают две копейки, играют на полях, на которых во втором дивизионе играть не положено. Никаких прожекторов нет, не можем играть в вечернее время. Я думаю, меня услышат люди, которые работают в аппарате президента страны, потому что, когда нет результата, нужно что-то менять», — сказал в прямом эфире Азамат Байматов.

Он также напомнил, что после провала на отборочных играх в Катаре никто не взял на себя ответственность.

«Ни тренерский штаб, ни Федерация футбола КР не взяли ответственность. За 30 лет независимости страны чем можем гордиться? Ничем! У сборных команд нет своей базы, нет своих полей, ничего нет. Женского футбола нет, футбол в регионах вымирает, съездите, посмотрите раздевалки, поля, возвращаемся в нулевые. До чемпионата Азии благодаря Семетею Султанову был сдвиг. После его ухода ушли в никуда. Шесть команд в Кыргызской премьер-лиге, две для галочки, чтобы заполнить квоту, какое развитие? Где мосты между правительством, где финансы, выделяемые от ФИФА, где? Нужна чистка, нужны новые кадры, нужно развитие», — написал футболист.

Позже Азамат Байматов прокомментировал свои заяления журналистам. Он считает, что президент Кыргызского футбольного союза или тренерский штаб сборной КР, включая главного тренера Александра Крестинина, должны подать в отставку.

«Нужно, чтобы руководство страны обратило внимание. С 2022 года мы должны продолжить работу с другим отношением. Есть люди, которые хотят этим заниматься. Если нет результата, то нужно уходить», — заключил футболист.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205091/
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