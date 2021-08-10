18:13
USD 84.78
EUR 99.65
RUB 1.15
Общество

Смерть пациентки в БНИЦТиО. Судмедэксперты еще не получили результаты ПЦР-теста

Причины смерти пациентки отделения токсикологии БНИЦТиО Назгуль Исаковой до сих пор неизвестны. Об этом 24.kg сообщили в Республиканском центре судебно-медицинской экспертизы.

Эксперты до сих пор не получили официальные результаты ПЦР-теста. Анализ, напомним, делали дважды. Даже предварительной причины смерти женщины в настоящее время нет.

Напомним, в отделении токсикологии БНИЦТиО 22 июля скончалась женщина. 19 июля она получила вакцину от коронавируса. По словам и. о. директора ОЦСМ Ленинского района Чоро Сатаева, на тот момент женщина была здорова. Экспертная комиссия по расследованию случаев побочных проявлений после иммунизации (ПППИ) расследует этот случай.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203629/
просмотров: 488
Версия для печати
Материалы по теме
Применение вакцины AstraZeneca в КР возобновили, по QazVac ждут документы
AstraZeneca. Симптомы у привитых в Джалал-Абаде не связаны с вакциной
COVID-19. Нужна ли ревакцинация и разрешат ли в Кыргызстане бустерную дозу
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще девять человек
ООН: Нужно еще 11 миллиардов доз вакцин, чтобы покончить с пандемией
В Кыргызстане есть более 2,3 миллиона доз вакцин
AstraZeneca. В Джалал-Абадской области зарегистрированы случаи побочных явлений
Осенью ожидается поставка вакцин Sinopharm и Pfizer
COVID-19. В Кыргызстане увеличилось количество ишемических инсультов
ВОЗ предложила ввести мораторий на бустерные дозы вакцины от COVID-19
Популярные новости
Изнасилование девочки в&nbsp;Кемине. Отец потерпевшей выгоняет дочь из&nbsp;дома Изнасилование девочки в Кемине. Отец потерпевшей выгоняет дочь из дома
Взносы в&nbsp;школы станут обязательными. Какая сумма может быть оптимальной? Опрос Взносы в школы станут обязательными. Какая сумма может быть оптимальной? Опрос
Делит народ. Ассоль Молдокматова требует наказать журналиста за&nbsp;трайбализм Делит народ. Ассоль Молдокматова требует наказать журналиста за трайбализм
Кыргызстанец Эльдос Жетигенов выиграл золото на&nbsp;математической олимпиаде Кыргызстанец Эльдос Жетигенов выиграл золото на математической олимпиаде
Бизнес
Цифровое образование для социальной и&nbsp;финансовой инклюзии и&nbsp;гендерного равенства Цифровое образование для социальной и финансовой инклюзии и гендерного равенства
Стань счастливым обладателем Toyota Camry от&nbsp;Beeline Стань счастливым обладателем Toyota Camry от Beeline
Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в&nbsp;Кыргызстане Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в Кыргызстане
Индия приняла председательство в&nbsp;Совете безопасности ООН Индия приняла председательство в Совете безопасности ООН
10 августа, вторник
17:54
Ушел из жизни профессор, доктор медицинских наук Макенжан Мусуралиев Ушел из жизни профессор, доктор медицинских наук Макенж...
17:49
Члена ЦИК Кайрата Маматова уволили с основного места работы
17:32
Смерть пациентки в БНИЦТиО. Судмедэксперты еще не получили результаты ПЦР-теста
17:30
Жириновский устроил акцию протеста у посольства Кыргызстана в Москве
17:17
Выборы мэра Бишкека. В горкенеше еще не определились с кандидатами