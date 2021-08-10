Смерть пациентки в БНИЦТиО. Судмедэксперты еще не получили результаты ПЦР-теста

Причины смерти пациентки отделения токсикологии БНИЦТиО Назгуль Исаковой до сих пор неизвестны. Об этом 24.kg сообщили в Республиканском центре судебно-медицинской экспертизы.

Эксперты до сих пор не получили официальные результаты ПЦР-теста. Анализ, напомним, делали дважды. Даже предварительной причины смерти женщины в настоящее время нет.

Напомним, в отделении токсикологии БНИЦТиО 22 июля скончалась женщина. 19 июля она получила вакцину от коронавируса. По словам и. о. директора ОЦСМ Ленинского района Чоро Сатаева, на тот момент женщина была здорова. Экспертная комиссия по расследованию случаев побочных проявлений после иммунизации (ПППИ) расследует этот случай.