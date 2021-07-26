13:18
USD 84.23
EUR 99.16
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

У умершей пациентки БНИЦТиО дважды брали ПЦР-тест

Причины смерти пациентки отделения токсикологии БНИЦТиО Назгуль Исаковой станут известны минимум через две недели. Об этом 24.kg сообщил замдиректора Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы Эрнис Акунов.

По его словам, пока еще рано говорить о причинах.

«При поступлении женщины в БНИЦТиО у нее брали ПЦР-тест. В ходе судебно-медицинского исследования умершей мы взяли еще раз дополнительно ПЦР. Пока результаты нам не предоставили», — сказал Эрнис Акунов.

Отметим, что глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев заявил журналистам, что у скончавшейся Назгуль Исаковой, возможно, был коронавирус.

Напомним, в отделении токсикологии БНИЦТиО 22 июля скончалась женщина. 19 июля она получила вакцину от коронавируса. По словам и. о. директора ОЦСМ Ленинского района Чоро Сатаева, на тот момент женщина была здорова. Экспертная комиссия по расследованию случаев побочных проявлений после иммунизации (ПППИ) расследует этот случай.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202105/
просмотров: 1436
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19 в мире. Заразились более 194,1 миллиона, умерли более 4,1 миллиона
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 11 медработников
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще 12 человек
Коронавирусом болеют 17 тысяч 878 человек, 1 тысяча 408 — в тяжелом состоянии
В КР выявили 973 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 158 120
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 17 медработников
Коронавирусом болеют 18 тысяч 492 человека, 1 тысяча 381 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще 11 человек
В КР выявили 995 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 157 147
Новая напасть: в Британии выявлена очередная мутация коронавируса
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке гражданин Турции выстрелил кыргызстанцу в&nbsp;грудь В Бишкеке гражданин Турции выстрелил кыргызстанцу в грудь
Черный июль 2.0. Почему в&nbsp;Кыргызстане повторяется прошлогодний сценарий Черный июль 2.0. Почему в Кыргызстане повторяется прошлогодний сценарий
Новые правила организации пассажирских перевозок хотят внедрить в&nbsp;Бишкеке Новые правила организации пассажирских перевозок хотят внедрить в Бишкеке
Стало известно, кто сфотографировался с&nbsp;Садыром Жапаровым на&nbsp;пляже. Это спонсор Стало известно, кто сфотографировался с Садыром Жапаровым на пляже. Это спонсор
Бизнес
Интервью с&nbsp;председателем правления ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; Азизбеком Оморкуловым Интервью с председателем правления ОАО «РСК Банк» Азизбеком Оморкуловым
Вакцинируйся от&nbsp;COVID-19 и&nbsp;получи 10&nbsp;гигабайт в&nbsp;подарок в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Вакцинируйся от COVID-19 и получи 10 гигабайт в подарок в приложении «Мой О!»
Вы&nbsp;просили&nbsp;&mdash; мы&nbsp;сделали! Темная тема в&nbsp;мобильном приложении MegaPay Вы просили — мы сделали! Темная тема в мобильном приложении MegaPay
Aviasales.kg превращает клики в&nbsp;деньги на&nbsp;благотворительность Aviasales.kg превращает клики в деньги на благотворительность
26 июля, понедельник
13:10
Депутатам парламента снова разрешено объединяться в группы Депутатам парламента снова разрешено объединяться в гру...
13:08
В госрезиденции в Чолпон-Ате строят конференц-зал за 112 миллионов сомов
12:47
У умершей пациентки БНИЦТиО дважды брали ПЦР-тест
12:19
Из первых рук. На заметку мигранту: как остаться в России, не нарушая законы
12:00
Поднявшиеся на пьедестал. Кыргызстанцы, ставшие чемпионами и призерами Олимпиад