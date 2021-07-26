У умершей пациентки БНИЦТиО дважды брали ПЦР-тест

Причины смерти пациентки отделения токсикологии БНИЦТиО Назгуль Исаковой станут известны минимум через две недели. Об этом 24.kg сообщил замдиректора Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы Эрнис Акунов.

По его словам, пока еще рано говорить о причинах.

«При поступлении женщины в БНИЦТиО у нее брали ПЦР-тест. В ходе судебно-медицинского исследования умершей мы взяли еще раз дополнительно ПЦР. Пока результаты нам не предоставили», — сказал Эрнис Акунов.

Отметим, что глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев заявил журналистам, что у скончавшейся Назгуль Исаковой, возможно, был коронавирус.

Напомним, в отделении токсикологии БНИЦТиО 22 июля скончалась женщина. 19 июля она получила вакцину от коронавируса. По словам и. о. директора ОЦСМ Ленинского района Чоро Сатаева, на тот момент женщина была здорова. Экспертная комиссия по расследованию случаев побочных проявлений после иммунизации (ПППИ) расследует этот случай.