В больнице скончалась женщина. Родственники считают, что причиной стала вакцина

В отделении токсикологии Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии скончалась женщина. Родственники считают, что смерть наступила в результате побочного эффекта от вакцины.

Как сообщила 24.kg Турсунай Батырбекова, ее свекровь, 46-летняя Назгуль Исакова работала ведущим специалистом Соцфонда в городе Кара-Куле Джалал-Абадской области. Три дня назад она приехала в отпуск в Бишкек и здесь же получила вакцину «Спутник V» от коронавируса.

«Когда мама приехала в столицу, ее начальник, Мамбет Капалбаев, звонил и заставлял ее сделать вакцину. «Ты, что, хочешь меня лишить работы?» — говорил он. Мама была в отпуске, и никто не имел права ее заставлять получать прививку. Но после таких слов она 19 июля получила прививку от коронавируса. Днем она чувствовала себя хорошо, но к вечеру состояние ухудшилось», — рассказывает Турсунай Батырбекова, которая всегда была рядом со свекровью.

Утром родственники женщины позвонили в службу 118.

«Мы рассказали, что мама жалуется на головные боли, температуру и боли в спине. Сообщили, что она получала вакцинацию. Нам сказали, это нормально. Нужно принять парацетамол. Лекарство не помогло. Тогда мы повторно позвонили в 118. Посоветовали принимать аспирин, ибупрофен, терафлю. Но и это не помогло. Потом позвонили в скорую помощь, но там заявили, что после вакцинации пациентов не принимают», — отметила Турсунай Батырбекова.

От безысходности женщину повезли в частный медцентр.

«Там прокапали витамины, и у нее давление немного пришло в норму. Когда вернулись домой, ей вновь стало плохо, и мы повезли ее на станцию скорой помощи на Исанова, 105. Там ее осмотрел фельдшер и сказал, что все в норме. Температуры нет, ее отправили домой. Позже ей стало настолько плохо, что тело начало остывать, температура упала. Ноги начали синеть, уши перестали слышать, язык заплетаться», — вспоминает невестка скончавшейся женщины.

Назгуль Исакову госпитализировали в отделение токсикологии БНИЦТиО, где она и скончалась.

Родственники отмечают, что погибшая до вакцинации была абсолютно здорова. В связи с этим требуют привлечь к ответственности всех причастных к смерти сотрудницы Соцфонда.

В Минздраве 24.kg сообщили, что подробности случившегося, а также причины смерти пациентки станут известны только после расследования инцидента.