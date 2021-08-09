Постковидная бессонница. Что делать, если не можешь заснуть

По статистике, около 20 процентов людей после перенесенного COVID-19 сталкиваются с нарушением сна. То есть каждый пятый переболевший может потенциально страдать бессонницей. Как быстро к человеку вернется сон и что нужно для этого делать, редакция 24.kg поинтересовалась у врача-сомнолога Владимира Пака.

После развития пандемии некоторые авторы, ученые выделили такое понятие как «пандемия бессонницы» и называют это коронасомнией. Владимир Пак

— Как долго может продолжаться бессонница после COVID-19?

— После COVID-19, как правило, восстановление сна происходит в первые две-три недели. В это время можно не беспокоиться.

Бессонница считается острой, если продолжается до трех месяцев. Если ее не лечить, не принимать никаких действий, она может перейти в хроническую. Поэтому советую тем, у кого бессонница продолжается больше месяца, обращаться за консультацией к сомнологу.

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— Может ли бессонница быть симптомом какой-то болезни?

— После перенесенного COVID-19 бессонница больше является следствием тревоги, депрессии, беспокойства, постоянного стресса. Часто пациенты с первыми симптомами, когда бессонница продолжается всего несколько дней, начинают чрезмерно употреблять кофе, чай, энергетики, чтобы оставаться активными. Однако это усугубляет положение.

Также к постковидной бессоннице приводит изменение режима сна. Например, если до болезни человек ходил на работу, то, возможно, сейчас работает удаленно и может расслабиться, больше проводить времени в постели.

— Получается, надо заставлять себя ложиться спать в привычное время, даже если не хочешь? Может, задернуть шторы, включить какую-то музыку (шум волн и так далее). Или все же не стоит этого делать?

— Да, очень важно соблюдать режим сна и бодрствования, даже находясь дома на больничном. Если, например, до болезни человек вставал в семь утра, а ложился в десять вечера, то и дома желательно продолжать придерживаться этого времени.

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Также важна для восстановления сна и общего состояния после перенесенного заболевания физическая активность: желательно больше двигаться, гулять, делать дыхательную гимнастику.

Помогают заснуть и различные релаксационные техники. Кто-то использует определенный тип дыхания, другие слушают успокаивающую музыку, третьи предпочитают травяные чаи. Если человек чувствителен к свету, то допустимо использовать темные плотные шторы либо повязки на глаза.

Еще одна рекомендация — ограничить информационный поток, рекомендуется смотреть новости 15-20 минут в день.

Не стоит держать руку на пульсе каждую минуту, постоянно отслеживать статистику. Потому что по большей части все равно мы ничего изменить не можем, только пугаем себя. Владимир Пак

— Надо ли принимать какие-то лекарства, чтобы справиться с бессонницей?

— Вначале лекарства принимать не надо. Выше я уже перечислил рекомендации, которые помогут восстановить сон. Если это продолжается длительное время, то надо обратиться к врачу.

Важно не бояться бессонницы. Если человек не мог заснуть несколько дней, это не значит, что навсегда.

Если немного расслабиться, позитивно мыслить, то можно восстановить хороший сон самостоятельно. Владимир Пак

— Некоторые переболевшие коронавирусом рассказывают, что пытаются бороться с бессонницей, принимая мелатонин. Помогает ли он?

— Действительно, самый простой, безопасный и доступный метод для пациентов — это применение мелатонина. Это препарат, гормон, который вызывает чувство сонливости. Он не влияет на глубину сна, просто помогает заснуть. По научным данным, считается, что наиболее эффективная его доза — 3-5 миллиграммов. При нетяжелой бессоннице допустимо принимать мелатонин. И он может быть весьма эффективен.

Отмечу еще момент. Существует такой легкий недосып. Нет ничего страшного, если утром появляется такое ощущение. Если в течение дня человек чувствует себя активным, значит, поспал достаточно для его организма.

— Как понять, какие нарушения сна представляют опасность для здоровья?

— Сложно выделить какое-то одно нарушение, которое является опасным для здоровья. Можно сказать, что любое длительное нарушение влияет на здоровье, дневную активность, работоспособность.

Возможно такое сочетание, что человек испытывает трудности с засыпанием, у него в какой-то степени бессонница, наступает переутомление и, как следствие, человек погружается в сон и начинает храпеть. Если храп сопровождается остановками дыхания, это может приводить к гормональным нарушениям, набору веса и даже появлению сахарного диабета. Поэтому важно высыпаться.