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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане есть более 2,3 миллиона доз вакцин

В Кыргызстане остается в наличии 2 миллиона 366,3 тысячи доз вакцин от коронавируса. Официальная статистика представлена на сайте vc.emed.gov.kg.

По его данным, полный курс вакцинации на сегодня прошли 148,7 тысячи человек. Первую дозу получили 521 тысяча граждан.

В настоящее время в республике четыре препарата от коронавируса — AstraZeneca, Sinopharm, QazVac и «Спутник V». В сентябре ожидается поступление вакцины Pfizer. В первом квартале 2022 года может рассматриваться вопрос предоставления вакцины Moderna по линии донорской поддержки Всемирного банка.

Для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать не менее 70 процентов граждан, включенных в целевую группу, что составляет 2,4 миллиона человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203323/
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