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Общество
Сюжет: COVID-19

Об эффективности вакцин от COVID-19, доступных в Кыргызстане, рассказала эксперт

Насколько эффективны и безопасны вакцины против COVID-19, доступные в Кыргызстане, на брифинге рассказала кандидат медицинских наук, профессор, специалист доказательной медицины Аида Зурдинова.

Она отметила, что в Кыргызстане есть две вакцины, рекомендованные ВОЗ, — Sinopharm и AstraZeneca. Они поступили по линии гуманитарной помощи.

«Эффективность вакцины AstraZeneca составила 70,4 процента. Было много публикаций о таком побочном эффекте, как развитие тромбозов. После анализа сообщений разработаны клинические руководства по диагностике, лечению и предупреждению таких осложнений», — отметила она.

По словам Аиды Зурдиновой, эффективность вакцины Sinopharm составляет около 76 процентов.

Третья вакцина «Спутник V» пока не получила рекомендацию ВОЗ. Ее эффективность оценивается в 91,6 процента.

«Вакцина была зарегистрирована в России сразу после второй фазы исследований, и третья фаза шла параллельно с кампанией по иммунизации. Данные по побочным реакциям нет, что вызывает большие дискуссии и споры в медицинской общественности самой России», — отметила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202508/
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