Большинство читателей 24.kg не доверяет пунктам вакцинации вне поликлиник

Больше половины читателей 24.kg не доверяют пунктам вакцинации вне поликлиник. Они считают, что получать прививку в торговом центре, на рынке или в сквере — небезопасно. Таковы результаты проведенного опроса.

В Кыргызстан на прошлой неделе доставлена крупная партия вакцины китайской компании Sinopharm, на днях также из Баку прибыли 40 тысяч доз AstraZeneca.

В Бишкеке и Оше развернули временные прививочные пункты, и не только в поликлиниках и ФАПах, но и торговых центрах, на крупных рынках и в других местах. Вакцину туда доставляют в специальных термоконтейнерах.

Каждый день чиновники Минздрава отчитываются, сколько людей получили вакцину в этих временных пунктах. Несмотря на заверения чиновников, что желающих привиться все больше, цифры свидетельствуют об обратном.

Как показали результаты опроса 24.kg, многие не доверяют временным пунктам. На вопрос, готовы ли читатели привиться вне медицинских учреждений, 54 процента опрошенных, или 851 человек, ответили, «нет», они считают это небезопасным. Только 25 процентов (391 читателя) хотят вакцинироваться в торговом центре или у памятника Курманджан датке. 8 процентов, или 137 человек, ждут прививку AstraZeneca или Pfizer. А 11 процентов, или 176 голосов, отдано за вариант «я лечусь аконитом».