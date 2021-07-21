18:41
USD 84.78
EUR 100.19
RUB 1.14
Общество

Большинство читателей 24.kg не доверяет пунктам вакцинации вне поликлиник

Больше половины читателей 24.kg не доверяют пунктам вакцинации вне поликлиник. Они считают, что получать прививку в торговом центре, на рынке или в сквере — небезопасно. Таковы результаты проведенного опроса.

В Кыргызстан на прошлой неделе доставлена крупная партия вакцины китайской компании Sinopharm, на днях также из Баку прибыли 40 тысяч доз AstraZeneca.

В Бишкеке и Оше развернули временные прививочные пункты, и не только в поликлиниках и ФАПах, но и торговых центрах, на крупных рынках и в других местах. Вакцину туда доставляют в специальных термоконтейнерах.

Каждый день чиновники Минздрава отчитываются, сколько людей получили вакцину в этих временных пунктах. Несмотря на заверения чиновников, что желающих привиться все больше, цифры свидетельствуют об обратном.

Как показали результаты опроса 24.kg, многие не доверяют временным пунктам. На вопрос, готовы ли читатели привиться вне медицинских учреждений, 54 процента опрошенных, или 851 человек, ответили, «нет», они считают это небезопасным. Только 25 процентов (391 читателя) хотят вакцинироваться в торговом центре или у памятника Курманджан датке. 8 процентов, или 137 человек, ждут прививку AstraZeneca или Pfizer. А 11 процентов, или 176 голосов, отдано за вариант «я лечусь аконитом».

24.kg
Фото 24.kg. Итоги опроса

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201711/
просмотров: 174
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19 в мире. Заразились более 191,4 миллиона, умерли более 4,1 миллиона
В Кыргызстане почти на четверть увеличилась заболеваемость пневмонией
Для зараженных COVID-19 свободны 537 коек в медучреждениях Бишкека
Сахарный диабет не является противопоказанием к вакцинации от COVID-19
От коронавируса скончалась родная сестра президента Таджикистана
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 30 медработников
Коронавирусом болеют 20 тысяч 365 человек, 1 тысяча 537 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще девять человек
В КР выявили 1 102 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 152 709
Вернутся ли дети в школы? В Минобразования рассказали о подготовке к сентябрю
Популярные новости
Минздрав ошибся. Число вакцинированных за&nbsp;сутки составило более 58&nbsp;тысяч Минздрав ошибся. Число вакцинированных за сутки составило более 58 тысяч
Вернутся&nbsp;ли дети в&nbsp;школы? В&nbsp;Минобразования рассказали о&nbsp;подготовке к&nbsp;сентябрю Вернутся ли дети в школы? В Минобразования рассказали о подготовке к сентябрю
Три главных признака дефицита витамина&nbsp;D назвали эксперты Три главных признака дефицита витамина D назвали эксперты
Кыргызстанец Адмир Курман нашел в&nbsp;Британии свой боорсок и&nbsp;иссык-кульский бриз Кыргызстанец Адмир Курман нашел в Британии свой боорсок и иссык-кульский бриз
Бизнес
Все банковские и&nbsp;бонусные карты в&nbsp;одном приложении Все банковские и бонусные карты в одном приложении
Глава МИД Индии на&nbsp;конференции в&nbsp;Ташкенте подчеркнул важность порта Чабахар Глава МИД Индии на конференции в Ташкенте подчеркнул важность порта Чабахар
Самозахват или законно? Почему связывают депутата с&nbsp;участком в&nbsp;&laquo;Ак-Орго&raquo; Самозахват или законно? Почему связывают депутата с участком в «Ак-Орго»
Бесконтактная оплата более 1&nbsp;тысячи сервисов в&nbsp;&laquo;Мой О!&raquo;. Удобство в&nbsp;деталях Бесконтактная оплата более 1 тысячи сервисов в «Мой О!». Удобство в деталях
21 июля, среда
18:35
Медпункт вместо поминок. Семья в Алае в годовщину смерти отца открыла ФАП Медпункт вместо поминок. Семья в Алае в годовщину смерт...
18:30
22 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:26
Более тонны автомобильных катализаторов пытались вывезти из Кыргызстана
18:22
Большинство читателей 24.kg не доверяет пунктам вакцинации вне поликлиник
18:16
Без забоя скота. Депутаты вновь пытаются ограничить бессмысленные траты на тои