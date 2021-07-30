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Власть
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстан прибыла первая партия вакцины AstraZeneca в рамках механизма COVAX

В Кыргызстан прибыла первая партия вакцины AstraZeneca в рамках механизма COVAX. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

По ее данным, в страну поступило 226 тысяч 560 доз. Заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова поблагодарила партнеров по развитию и дипломатические представительства стран — участниц механизма COVAX за оказанную безвозмездную помощь стране.

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«Руководство страны придает приоритетное значение вакцинации населения от коронавирусной инфекции, что позволит улучшить эпидемиологическую ситуацию в стране, снизить уровень заболеваемости, создать благополучные возможности для экономической деятельности, возобновления учебного процесса в традиционном формате. Хочу призвать граждан вакцинироваться против коронавирусной инфекции. Вакцинация защитит вас и здоровье ваших близких», — сказала Жылдыз Бакашова.

Постоянный координатор системы ООН в Кыргызстане Озонниа Ожиело отметил, что механизм COVAX поддерживает обеспечение равного и справедливого доступа к вакцинам против COVID-19, что является одним из ключевых условий прекращения пандемии. «И благодаря совместным усилиям ЮНИСЕФ и ВОЗ, а также других партнеров по развитию, которые являются частью глобальной инициативы COVAX, мы смогли поддержать правительство Кыргызстана в доставке вакцин в страну. Теперь каждый должен принять правильное решение: сделав вакцинацию, мы можем помочь спасти жизни близких нам людей и защитить их от COVID-19», — сказал Озонниа Ожиело.

Глава представительства Европейского союза Эдуард Ауэр отметил, что предоставленные вакцины через механизм COVAX окажут значительную помощь кампании вакцинации в стране.

«Мы рады видеть улучшение показателей вакцинации в Кыргызстане, и уверены, что с этой партией вакцин кампания станет еще более успешной. И это только первый этап, поскольку мы намерены в целом поставить 2 миллиона 600 тысяч доз, которые помогут защитить от вируса 20 процентов кыргызстанцев. Все это было бы невозможно без программы COVAX, поддерживаемой многими донорами, включая вклад в размере 1 миллиарда евро от Европейского союза», — сказал он.

В кабмине добавили, что в рамках механизма COVAX в период с апреля по июль в Кыргызскую Республику прибыло в общей сложности 2 миллиона 617 тысяч шприцев и 25 тысяч 800 боксов для безопасной утилизации. Кроме того, в августе ожидается поставка 196 морозильных камер для вакцин и 86 комбинированных холодильников для укрепления национальной холодовой цепи при поддержке основных фондов ЮНИСЕФ и платформы оптимизации оборудования холодовой цепи GAVI.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202756/
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