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Общество
Сюжет: COVID-19

Вакцина от COVID-19. Кыргызстанцам рекомендуют не сдавать тесты на антитела

В Республиканском центре иммунопрофилактики (РЦИ) не сомневаются в эффективности Sinopharm. Об этом 24.kg сообщила его глава Гульбара Ишенапысова.

Отметим, что в соцсетях поднимают вопрос эффективности китайского препарата от коронавируса, которым прививают в Кыргызстане. По словам пользователей, антитела не обнаружены ни российскими, ни американскими тестами.

«Мы это тоже видим, читаем, консультируемся с Всемирной организацией здравоохранения. Самое важное для нас то, что в стране используется та вакцина, которая вошла в список разрешенных ВОЗ. Войти в список не просто, этому предшествуют серьезные лабораторные исследования, несколько фаз. ВОЗ имеет лаборатории, это целая индустрия, все возможности для проверки вакцин», — сказала Гульбара Ишенапысова.

Она подчеркнула, что ВОЗ рекомендует не сдавать антитела до и после вакцинации. «Мы тоже нигде об этом не писали, даже титры какие-то конкретные не называли. Мы говорили, что после выздоровления можно получить прививку через несколько месяцев. Антитела не остаются на всю жизнь. Они вырабатываются, защищают, но есть еще клеточный иммунитет, который оставляет «память», — добавила глава РЦИ.

По данным ВОЗ, эффективность этой китайской вакцины против как легкой, так и тяжелой форм заболевания составляет 79 процентов для всех возрастных групп вместе взятых.

Отметим, что некоторые кыргызстанцы, получив отрицательный результат на антитела, решили привиться другой вакциной. На вопрос, можно ли это делать, в РЦИ пообещали ответить на следующей неделе.

Отметим, что полный курс вакцинации на сегодня прошли 106,5 тысячи человек. Количество вакцинированных первой дозой — 339,7 тысячи. В стране есть российский «Спутник V», китайский Sinopharm и AstraZeneca.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202003/
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