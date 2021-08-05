Беспорядки в Бишкеке. Жениш Молдокматов прекратил голодовку

Лидер партии «Туран» Жениш Молдокматов прекратил голодовку. Информацию подтвердил его помощник Эрлан Бочкоро уулу.

Уточняется, что он также прошел медицинское обследование в Национальном центре кардиологии. Как сообщили в пресс-службе омбудсмена, за время голодовки ухудшилось здоровье Жениша Молдокматова, врачи констатировали у него болезнь сердца. Сейчас обвиняемого вновь водворили в ИВС, завтра обследование будет продолжено.

Жениш Молдокматов не признает свою вину и ранее сказал, что в знак протеста объявил голодовку. Ему вручили уведомление о подозрении в совершении преступления по статье 264 «Организация массовых беспорядков» УК КР.

5-6 октября 2020 года прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября ЦИК вынужденно аннулировала итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего президента.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, экс-руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова, бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева, экс-замглавы МВД Курсана Асанова. Некоторые остаются под стражей до сих пор. Другим изменили меру пресечения на домашний арест.