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Общество

Объявившего голодовку в СИЗО-1 Жениша Молдокматова привезли в больницу

Здоровье лидера партии «Туран» Жениша Молдокматова, находящегося в Бишкекском СИЗО-1, ухудшилось. Об этом 24.kg сообщили в политорганизации.

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По ее данным, прошел уже 11-й день, как политик объявил голодовку.

Сегодня Жениша Молдокматова доставили на обследование в Национальный центр кардиологии и терапии.

«С каждым днем он чувствует себя все хуже, но держится», — говорится в сообщении.

партии «Туран»
Фото партии «Туран». Жениш Молдокматов на обследовании

Ранее Жениш Молдокматов сказал, что причиной голодовки не является желание изменить ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы, это требование единого подхода ко всем фигурантам уголовного дела.

Напомним, что 26 июля находящийся под арестом политик объявил голодовку. Ему вручили уведомление о подозрении в совершении преступления по статье 264 «Организация массовых беспорядков» УК КР.

5-6 октября 2020 года прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября ЦИК вынужденно аннулировала итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего президента.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, экс-руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова, бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева, экс-замглавы МВД Курсана Асанова. Некоторые остаются под стражей до сих пор. Другим изменили меру пресечения на домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203242/
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