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Общество

Арестованный Жениш Молдокматов продолжает голодовку. Его здоровье в норме

Сотрудники аппарата омбудсмена посетили лидера партии «Туран» Жениша Молдокматова, находящегося в Бишкекском СИЗО-1. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, его здоровье находится в удовлетворительном состоянии. Со слов Жениша Молдокматова, с каждым днем ему становится все хуже. Он также сообщил, что его осмотрел врач и рекомендовал провести анализы и находиться под постоянным медицинским контролем.

Жениш Молдокматов также пояснил, что причиной голодовки не является желание изменить ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы, это требование единого подхода ко всем фигурантам уголовного дела.

Напомним, что 26 июля находящийся под арестом Жениш Молдокматов объявил голодовку. Ему вручили уведомление о подозрении в совершении преступления по статье 264 «Организация массовых беспорядков» УК КР.

Напомним, 5-6 октября 2020 года прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября ЦИК вынужденно аннулировала итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего президента.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, экс-руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова, бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева, экс-замглавы МВД Курсана Асанова. Некоторые остаются под стражей до сих пор. Другим изменили меру пресечения на домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202571/
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