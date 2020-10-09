События 9 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас

Политический кризис в Кыргызстане продолжается. Власти как таковой в стране нет. Ряд государств и международных организаций выразили озабоченность происходящим в республике и призвали решить все мирным путем через переговоры.
К сожалению, у кыргызских политиков всегда были проблемы с достижением договоренностей и, самое главное, с их исполнением. Пока их властные амбиции толкают республику к дальнейшему противостоянию.
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Супермаркеты Бишкека решили не продавать алкогольные напитки по вечерам. Решение приняла сеть гипермаркетов «Фрунзе». Купить там алкоголь можно только до 18.00.
Народные дружины призвали и остальные магазины последовать их примеру.
В народном координационном совете не могут определиться с единым кандидатом на пост технического премьер-министра.
Ранее сообщалось, что на пост претендуют представители трех партий — «Республики», «Бир Бола» и «Ата Мекена».
Член «Реформы» Азамат Акенеев заявил, что партия готова поддержать единого кандидата от оппозиции. В НКС сегодня продолжат консультации по выдвижению единой кандидатуры.
Сооронбай Жээнбеков пообщался по телефону с бывшим мэром Оша Мелисом Мырзакматовым. Он вернулся в Кыргызстан в ночь на 7 октября.
По его словам, президент просил помощи в урегулировании ситуации в стране и заявил, что готов встречаться с любым человеком для переговоров, даже с Алмазбеком Атамбаевым.
Ранее Мелис Мырзакматов встретился с братом Сооронбая Жээнбекова Асылбеком и братом Райымбека Матраимова Искендером.
Президент Сооронбай Жээнбеков назвал условия своей отставки:
— должны быть назначены новые парламентские выборы. Решение примет ЦИК. Это снизит политическую напряженность.
— необходимо отправить в отставку премьер-министра и членов правительства, которые работали до кризиса, что создаст законные основания для новых назначений.
— чтобы назначить новый кабмин, необходимы постановление Жогорку Кенеша и указ президента. Сооронбай Жээнбеков готов подписать его.
После утверждения легитимных руководителей органов исполнительной власти и возвращения страны на путь законности Сооронбай Жээнбеков готов уйти с поста президента.
Основные события, которые произошли в Бишкеке и Кыргызстане 8 октября 2020 года:
— Банки частично возобновили работу. С 5 по 7 октября по решению Нацбанка практически все финансовые операции, включая международные, приостановили.
— Азиз Суракматов вернулся на пост мэра Бишкека. Также поступили полпреды правительства в Баткенской и Таласской областях.
— Правительство Кыргызстана вернулось к работе. Пока без премьер-министра. Первое совещание после начала беспорядков 5 октября провел вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.
— В Бишкеке митинговали сторонники Садыра Жапарова, требуя назначить его премьер-министром. На акциях в Оше и Кара-Суу выступили в поддержку президента Сооронбая Жээнбекова.
— Народный координационный совет выдвинул на пост технического премьер-министра Омурбека Бабанова от «Республики», Алтынбека Сулайманова от «Бир Бола» и Тилека Токтогазиева от «Ата Мекена».
— Собрать депутатов Жогорку Кенеша 6 созыва, который остается легитимным, так и не удалось.