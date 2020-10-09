События 9 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас

Фото 24.kg. Митинг сторонников Садыра Жапарова на площади перед Домом правительства, 8 октября 2020 года

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Политический кризис в Кыргызстане продолжается. Власти как таковой в стране нет. Ряд государств и международных организаций выразили озабоченность происходящим в республике и призвали решить все мирным путем через переговоры.

К сожалению, у кыргызских политиков всегда были проблемы с достижением договоренностей и, самое главное, с их исполнением. Пока их властные амбиции толкают республику к дальнейшему противостоянию.

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