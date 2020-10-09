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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

События 9 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас

Фото 24.kg. Митинг сторонников Садыра Жапарова на площади перед Домом правительства, 8 октября 2020 года
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События 8 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас

Политический кризис в Кыргызстане продолжается. Власти как таковой в стране нет. Ряд государств и международных организаций выразили озабоченность происходящим в республике и призвали решить все мирным путем через переговоры.

К сожалению, у кыргызских политиков всегда были проблемы с достижением договоренностей и, самое главное, с их исполнением. Пока их властные амбиции толкают республику к дальнейшему противостоянию.

24.kg продолжает освещать события в Кыргызстане и ведет тестовую трансляцию. Лента постоянно обновляется.

изменить порядок

08:27
09.10.2020

Супермаркеты Бишкека решили не продавать алкогольные напитки по вечерам. Решение приняла сеть гипермаркетов «Фрунзе». Купить там алкоголь можно только до 18.00.

Народные дружины призвали и остальные магазины последовать их примеру.

08:21
09.10.2020

В народном координационном совете не могут определиться с единым кандидатом на пост технического премьер-министра.

Ранее сообщалось, что на пост претендуют представители трех партий — «Республики», «Бир Бола» и «Ата Мекена».

Член «Реформы» Азамат Акенеев заявил, что партия готова поддержать единого кандидата от оппозиции. В НКС сегодня продолжат консультации по выдвижению единой кандидатуры.

08:13
09.10.2020

Сооронбай Жээнбеков пообщался по телефону с бывшим мэром Оша Мелисом Мырзакматовым. Он вернулся в Кыргызстан в ночь на 7 октября.

По его словам, президент просил помощи в урегулировании ситуации в стране и заявил, что готов встречаться с любым человеком для переговоров, даже с Алмазбеком Атамбаевым.

Ранее Мелис Мырзакматов встретился с братом Сооронбая Жээнбекова Асылбеком и братом Райымбека Матраимова Искендером.

08:10
09.10.2020

Президент Сооронбай Жээнбеков назвал условия своей отставки:

— должны быть назначены новые парламентские выборы. Решение примет ЦИК. Это снизит политическую напряженность.

— необходимо отправить в отставку премьер-министра и членов правительства, которые работали до кризиса, что создаст законные основания для новых назначений.

— чтобы назначить новый кабмин, необходимы постановление Жогорку Кенеша и указ президента. Сооронбай Жээнбеков готов подписать его.

После утверждения легитимных руководителей органов исполнительной власти и возвращения страны на путь законности Сооронбай Жээнбеков готов уйти с поста президента.

08:06
09.10.2020

Основные события, которые произошли в Бишкеке и Кыргызстане 8 октября 2020 года:

— Банки частично возобновили работу. С 5 по 7 октября по решению Нацбанка практически все финансовые операции, включая международные, приостановили.

— Азиз Суракматов вернулся на пост мэра Бишкека. Также поступили полпреды правительства в Баткенской и Таласской областях.

— Правительство Кыргызстана вернулось к работе. Пока без премьер-министра. Первое совещание после начала беспорядков 5 октября провел вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

— В Бишкеке митинговали сторонники Садыра Жапарова, требуя назначить его премьер-министром. На акциях в Оше и Кара-Суу выступили в поддержку президента Сооронбая Жээнбекова.

— Народный координационный совет выдвинул на пост технического премьер-министра Омурбека Бабанова от «Республики», Алтынбека Сулайманова от «Бир Бола» и Тилека Токтогазиева от «Ата Мекена».

— Собрать депутатов Жогорку Кенеша 6 созыва, который остается легитимным, так и не удалось.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168410/
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