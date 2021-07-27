Находящийся под арестом Жениш Молдокматов объявил голодовку

Лидер партии «Туран» Жениш Молдокматов, находящийся в Бишкекском СИЗО-1, объявил голодовку. Об этом сообщил его помощник Эрлан Бекчоро уулу.

Известно, что вчера обвиняемому вручили уведомление о подозрении в совершении преступления по статье 264 («Организация массовых беспорядков») УК КР. В знак протеста Жениш Модокматов объявил голодовку. Он не признает свою вину.

Жениша Молдокматова ранее задержали и арестовали по делу о событиях 5-6 октября прошлого года.

Напомним, 5-6 октября 2020-го прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября ЦИК вынужденно аннулировала итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего президента.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, экс-руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова, бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева, экс-замглавы МВД Курсана Асанова. Некоторые остаются под стражей до сих пор. Другим изменили меру пресечения на домашний арест.