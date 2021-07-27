10:36
USD 84.41
EUR 99.52
RUB 1.14
Общество

Находящийся под арестом Жениш Молдокматов объявил голодовку

Лидер партии «Туран» Жениш Молдокматов, находящийся в Бишкекском СИЗО-1, объявил голодовку. Об этом сообщил его помощник Эрлан Бекчоро уулу.

Известно, что вчера обвиняемому вручили уведомление о подозрении в совершении преступления по статье 264 («Организация массовых беспорядков») УК КР. В знак протеста Жениш Модокматов объявил голодовку. Он не признает свою вину.  

Жениша Молдокматова ранее задержали и арестовали по делу о событиях 5-6 октября прошлого года.

Напомним, 5-6 октября 2020-го прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября ЦИК вынужденно аннулировала итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего президента.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, экс-руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова, бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева, экс-замглавы МВД Курсана Асанова. Некоторые остаются под стражей до сих пор. Другим изменили меру пресечения на домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202200/
просмотров: 246
Версия для печати
Материалы по теме
Беспорядки в Бишкеке. Женишу Молдокматову продлили срок содержания под стражей
Члены «Кыргыз умуту» напомнили президенту о его обещаниях. Требуют исполнить
Беспорядки в Бишкеке. Журналиста Али Токтакунова вызвали на допрос
Жениша Молдокматова оставили в СИЗО-1 Бишкека до 6 июля
Возле Бишкекского городского суда митингуют в поддержу Жениша Молдокматова
Беспорядки в Бишкеке. Кундуз Жолдубаеву допросили в МВД
Дело Жениша Молдокматова. На допрос вызвали Кундуз Жолдубаеву
Исхак Масалиев обратился к генпрокурору по поводу ареста Жениша Молдокматова
Дело о беспорядках. Адвокат рассказал, в чем обвиняют Жениша Молдокматова
Дело о беспорядках. Жениша Молдокматова водворили в СИЗО-1 Бишкека
Популярные новости
Штормовое предупреждение: сегодня в&nbsp;Бишкеке ожидается аномальная жара Штормовое предупреждение: сегодня в Бишкеке ожидается аномальная жара
Черный июль 2.0. Почему в&nbsp;Кыргызстане повторяется прошлогодний сценарий Черный июль 2.0. Почему в Кыргызстане повторяется прошлогодний сценарий
Аномальная жара.&nbsp;25&nbsp;июля стало самым жарким за&nbsp;всю историю метеонаблюдений Аномальная жара. 25 июля стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений
Постройка XIX&nbsp;века. Старейшая баня Баткенской области, куда ездили из-за границы Постройка XIX века. Старейшая баня Баткенской области, куда ездили из-за границы
Бизнес
KICB и&nbsp;AUCA подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве KICB и AUCA подписали меморандум о сотрудничестве
Заказывай и&nbsp;оплачивай справку о&nbsp;несудимости в&nbsp;приложении MegaPay Заказывай и оплачивай справку о несудимости в приложении MegaPay
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;: моментальные переводы на&nbsp;банковские карты шести стран «Мой О!»: моментальные переводы на банковские карты шести стран
Сеть Globus пополнилась еще одним магазином в&nbsp;Бишкеке Сеть Globus пополнилась еще одним магазином в Бишкеке
27 июля, вторник
10:31
В Панфиловском районе произошла стрельба. Пострадали два человека В Панфиловском районе произошла стрельба. Пострадали дв...
10:23
Находящийся под арестом Жениш Молдокматов объявил голодовку
10:23
Для зараженных COVID-19 свободны 657 коек в медучреждениях Бишкека
10:17
Поля в Сокулукском районе по-прежнему не поливаются. Фермеры грозят митингами
10:04
Кыргызстанец Владимир Золоев проиграл первую схватку на Олимпиаде в Токио