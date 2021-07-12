Вакцинация от COVID-19. Список временных прививочных пунктов в Бишкеке

Список временных прививочных пунктов, где можно получить вакцину от COVID-19 в Бишкеке, озвучили в Республиканском центре укрепления здоровья.

По его данным, вакцинация проводится в центрах семейной медицины № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, ГСВ № 33 и 35, железнодорожной больнице, поликлинике студентов.

Задействованы частные медцентры — «Малыш», «Кроха», «Эдельвейс», «Семья», «Элкрит», клиника имени Асымбековой.

Кроме того, вакцинацию проводят в торговых центрах «Кенч», «Азия Молл», «Томми», «Космопарк», «Вефа», «Бишкек Парк», «Детский мир», «Чынар», а также на Ошском, Аламединском и Орто-Сайском рынках, в ТРК «Дордой».

Подключены и образовательные учреждения — КГТУ, КГМА, БМК, НГУ. С точными адресами прививочных пунктов можно ознакомиться на сайте РЦУЗ.

Напомним, 11 июля из Китая в КР поступило 1,25 миллиона доз вакцины Sinopharm. Сегодня во всех регионах страны проводится вакцинация против COVID-19. Для получения прививки необходимо иметь при себе паспорт.