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Общество
Сюжет: COVID-19

Третья волна COVID-19: будете ли вы вакцинироваться вне поликлиник? Опрос

В Кыргызстан поступила долгожданная партия вакцины Vero Cell китайской компании Sinopharm. 1 миллион 250 тысяч доз доставили 11 июля. Уже сегодня груз распределили по медицинским учреждениям страны. Временные прививочные пункты развернули в Бишкеке и Оше.

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Вакцину можно получить не только в поликлиниках и ФАПах, но и торговых центрах, на крупных рынках и в других временных пунктах. В столице привиться можно прямо на аллее у памятника Курманджан датке.

Вакцинация бесплатная. Препарат хранится в специальных термоконтейнерах. С собой нужно иметь только паспорт. Вас осмотрит врач, измерит вам давление, проверит сатурацию.

По словам министра здравоохранения и соцразвития Алымкадыра Бейшеналиева, кыргызстанцы активно вакцинируются, в прививочных пунктах очереди. «Думаю, на этот раз население не откажется от вакцинации. До 6 августа мы планируем привить 1 миллион 200 тысяч человек», — сказал он.

Однако некоторые граждане поставили под сомнение условия хранения вакцин, а также санитарные нормы во временных пунктах.

24.kg решило поинтересоваться у читателей, готовы ли они привиться вне медицинских учреждений.

Готовы ли вы вакцинироваться вне поликлиники?

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200861/
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