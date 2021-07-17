Третья волна COVID-19. 40 тысяч доз вакцины AstraZeneca доставлены в Кыргызстан

В международном аэропорту «Манас» сегодня встретили борт из Баку (Азербайджан), которым доставлена помощь в виде 40 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МИД.

По ее данным, помощь выделена в рамках договоренностей, достигнутых в ходе визита главы МИД Руслана Казакбаева в Азербайджан.

«Кыргызская сторона выразила признательность Азербайджанской Республике за поддержку в сегодняшней сложной эпидемиологической ситуации, что является проявлением отношений братства между странами», — сообщили в МИД.

Вакцина AstraZeneca так же, как «Спутник V» и китайская Sinopharm, двухкомпонентная. Ее хватит, чтобы привить 20 тысяч кыргызстанцев. Министерство здравоохранения и социального развития пока не проинформировало, кто будет привит ею.

Вакцина против COVID-19 AstraZeneca разработана Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca. Это векторная вакцина, использующая генетически модифицированный аденовирус шимпанзе ChAdOx1. Вводится внутримышечно.