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Общество
Сюжет: COVID-19

Вакцинация от COVID-19. В Бишкеке начали прививать в торговых центрах

В Бишкеке желающие могут получить вакцину Sinopharm во временных прививочных пунктах при торговых центрах. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, в Ленинском районе пункты открыты в торговом центре «Берекет универсал» на территории Ошского рынка и в ТЦ «Азия Молл». В Октябрьском районе пункты развернули в ТЦ «Таш-Рабат» и «Космопарк». На территории Первомайского района — в ТЦ «Вефа» и «Бишкекпарк», Свердловского — ТЦ «Детский мир» и рынок «Чынар».

По данным пользователей соцсетей, где-то прививку уже ставят («Азия Молл», «Бишкекпарк»), а где-то пункт откроют в ближайшее время.

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Вакцинация от COVID-19. Список временных прививочных пунктов в Бишкеке

Вакцинируемые должны иметь при себе паспорт, так как все данные сразу вводятся в базу вакцинированных.

Работу координирует Республиканский центр иммунопрофилактики (РЦИ) и Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН) Бишкека.

По всем вопросам можно обращаться по телефонам горячей линии «Вакцинация» РЦИ: 0312323127; 0312323011, а также по телефонам отдела иммунопрофилактики ЦГСЭН: 0500303343, 0312546521 и 0312546104. Телефоны работают только в рабочее время, не круглосуточно.

Напомним, в республику прибыл 1 миллион 250 тысяч доз вакцин Sinopharm, из них столице выделено 240 тысяч доз.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200833/
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