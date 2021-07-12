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Общество
Сюжет: COVID-19

Вакцинация от COVID-19. Список временных прививочных пунктов в городе Ош

Список временных прививочных пунктов, где можно получить вакцину от COVID-19 в Оше, озвучили в Республиканском центре укрепления здоровья.

По его данным, вакцинация проводится в Центре семейной медицины Оша, филиалах ЦСМ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, здравпунктах ОшГУ и «аэропорт — авиагородок».

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Вакцина доступна в ФАПах «Алмалык», «Сулайман-Тоо», «Озгур», «Пятилетка», Сай, Орке, Тээке, Арек, Толойкон, Жапалак, а также в школах имени Гагарина и Горького, на Фрунзенском и Центральном рынках, торговых центрах «Глобус», «Фрунзе».

С точными адресами прививочных пунктов в городе Оше и Ошской области можно ознакомиться на сайте РЦУЗ.

Напомним, 11 июля из Китая в КР поступило 1,25 миллиона доз вакцины Sinopharm. Сегодня во всех регионах страны проводится вакцинация против COVID-19. Для получения прививки необходимо иметь при себе паспорт.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200783/
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