Спонсоры для ГКНБ и МВД. Почему власть поощряет очевидную коррупцию?

Таинственные спонсоры щедро вкладывают сотни миллионов сомов на помощь силовикам. А пострадавшие во время апрельского приграничного конфликта жители Баткенской области до сих пор ждут, когда у них появится крыша над головой.

Главы ГКНБ и МВД, судя по всему, не видят в спонсорстве для силовых структур ничего зазорного.

Сами благотворители предпочитают оставаться анонимными. Что это: нарочитая скромность или все-таки попытка откупиться? Или сделка с силовиками, чтобы не стать фигурантом уголовного дела?

Тайна за семью печатями

Весной 2021 года неожиданно начался ремонт здания Министерства внутренних дел. В сложной для республики экономической ситуации. Оказалось, что улучшение фасада здания решили профинансировать загадочные спонсоры.

Ремонт здания МВД за счет непонятных спонсоров вызвал общественный резонанс.

Депутат парламента Наталья Никитенко ранее направила запрос руководству ведомства с требованием предоставить данные о тех, кто оказал эту помощь. Но ответа она не получила. Журналистов, которые также пытались выяснить, кто же такой щедрый, милицейские чиновники тоже проигнорировали.

В МВД твердили одно и то же, как заезженную пластинку: ремонт ведется не на бюджетные, а на спонсорские средства.

Во всем мире структуры, обеспечивающие национальную безопасность страны, не имеют никакого права принимать подарки и тем более скрывать источник финансов. Это нонсенс. Это скандал.

Но это в цивилизованных государствах. Это не про Кыргызстан. У нас правоохранительное ведомство не просто считает нормальным соглашаться на такое весьма сомнительное сотрудничество, но и защищает анонимность дарителей лучше, чем борется с преступностью.

«Я отправила запрос в МВД с просьбой указать этих спонсоров. Почему, на мой взгляд, это важно? Во-первых, считаю, что силовые органы страны не должны ничего получать из рук загадочных спонсоров. Армия, милиция, безопасность — это исключительная сфера деятельности государства. Любой спонсор сегодня даст деньги, а завтра потребует их отработать. Во-вторых, мне интересно, кто эти загадочные спонсоры, которые без вопросов готовы выложить крупную сумму денег в наше тяжелое кризисное время? В-третьих, мне также интересно, не совпадут ли списки добрых спонсоров со списком тех, на кого возбуждены уголовные дела?» — возмутилась Наталья Никитенко.

Депутат также добавила, что это может выглядеть как государственный рэкет. Она также отметила, что в правоохранительном ведомстве также не ответили, за чей счет построено в Бишкеке новое отделение милиции на площади Ала-Тоо.

Конфискат только для силовиков

История с ремонтом здания МВД — это только цветочки. Ягодки проявились чуть позже. Выяснилось, что в Джалал-Абаде построят дом для сотрудников ГКНБ за счет... опять неизвестных спонсоров. На месте строительства даже прошла церемония закладки капсулы с участием самого председателя ведомства Камчыбека Ташиева.

Глава ГКНБ отметил, что строительство дома стало возможным благодаря спонсорам.

Но кто они, Камчыбек Ташиев тоже решил не уточнять. А ведь речь идет о возведении семи блоков с 205 квартирами. В комплексе будут выделены квартиры сотрудникам ГКНБ, военнослужащим Пограничной службы, а также 10 малоимущим семьям из Джалал-Абада.

Согласно проекту, площадь участка составляет 20 тысяч квадратных метров. Но интересно другое. Раньше эта земля принадлежала государственному предприятию «Элдик» при Фонде по управлению государственным имуществом.

На баланс ГКНБ участок передали только в 2021 году.

Еще одна важная деталь. Земельный участок, на котором строят дом для сотрудников ГКНБ, ранее был в списке имущества, которое по решению суда конфисковано у экс-депутата парламента Кадыржана Батырова.

А еще месяцем ранее все в том же Джалал-Абаде начали строительство нового здания для регионального управления ГКНБ. Тоже за счет спонсорских средств. Завершить строительство планируют в декабре этого года. При этом комплекс оценивается в 100 миллионов сомов.

Только вдумайтесь: таинственный миллионер готов просто так выделить баснословные деньги на улучшение жилищных условий чекистов. Верится в такой альтруизм? С трудом.

Особенно учитывая тот факт, что в последние пару месяцев ГКНБ то и дело сообщает о задержании бизнесменов и политиков, которые идут на сделку со следствием и платят миллионы сомов ущерба. Где гарантия, что и этот дом не очередная сделка с ГКНБ, о которой общественности не считают нужным говорить? Или, может быть, это просто попытка откупиться, чтобы не мелькать в новостных сводках?

А теперь вернемся к насущным проблемам. В конце апреля на кыргызско-таджикской границе произошел конфликт. В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуированы из зоны конфликта.

В нескольких селах Кыргызстана в результате обстрела полностью разрушены или частично пострадали дома, школы, детские сады, магазины и другие объекты.

Восстановить жилье пострадавшим обещают к 1 сентября 2021 года и в основном за бюджетные деньги.

Никаких загадочных спонсоров, которые бы позаботились о жителях приграничных территорий, здесь не найти. Почему бы главе ГКНБ и министру внутренних дел не предложить тем самым загадочным спонсорам помочь многострадальным баткенцам, оставшимся без крова? Вопрос, конечно, риторический.

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Про учителей и врачей, которые со своей мизерной зарплатой просто выживают на съемных квартирах, спонсоры отчего-то тоже не думают. Бюджетникам приходится брать ипотеку, которая порой ложится тяжким бременем на их плечи и на долгие годы.

Почему молчит президент?

Недавно на заседании Жогорку Кенеша генеральный прокурор Курманкул Зулушев сообщил, что 80 процентов его сотрудников не имеют собственного жилья. Это тоже такой намек таинственным спонсорам помочь и прокурорам?

Представители МВД и ГКНБ на устные просьбы журналистов предоставить имена спонсоров отвечают отказом. В кабинете министров тоже не реагируют.

Отмалчивается и президент. Или Садыр Жапаров считает практику спонсорства для силовиков и органов национальной безопасности этически обоснованной?

Если так, то это называется двойными стандартами. Провозглашая борьбу с коррупцией, но соглашаясь на подобного рода «благотворительность» от анонимных бизнесменов, власти только поощряют эту самую коррупцию. Такими темпами в приемной генералов будут очереди из предпринимателей, желающих обеспечить себе спокойную жизнь.

P.S. Редакция 24.kg обратилась с официальными запросами в МВД и ГКНБ. Надеемся, в ведомствах чтят законы и не станут ограничивать СМИ в доступе к информации. Вопрос у прессы один — кто эти спонсоры?