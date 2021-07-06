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Власть

Правительство обещает до 1 сентября завершить все строительные работы в Баткене

К 1 сентября будут восстановлены все дома и социальные объекты в Баткенской области, разрушенные в ходе вооруженного нападения Таджикистана. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя кабинета министров Айбек Джунушалиев.

По его словам, в данный момент идет строительство 140 домов за счет привлеченных средств.

«Фундамент залили, строительные работы идут. В том числе 100 домов в Лейлекском районе, 40 — в Баткенском. Также возводится 36 домов для семей погибших в ходе конфликта. Их строят несколько строительных компаний. Завершили уже на 80 процентов», — сказал он.

Все работы по восстановлению Баткена будут завершены к концу августа, чтобы к 1 сентября все жители могли заселиться.

Айбек Джунушалиев

По его словам, из бюджета в Баткене финансируется только ремонт и строительство восьми социальных объектов.

«На деньги бюджета ремонтируем пять школ, строим два детских сада и ФАП. Спонсоры восстанавливают два ФАПа и один детский сад. Они взяли обязательство, что данное строительство будет завершено в установленный срок», — сообщил Айбек Джунушалиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199996/
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