В Джалал-Абаде построят дом для сотрудников ГКНБ за счет неизвестных спонсоров

В Джалал-Абаде построят дом для сотрудников ГКНБ. Церемония закладки капсулы прошла сегодня с участием председателя ведомства Камчыбека Ташиева. Об этом он заявил в эфире «ЭлТР».

В своем выступлении Ташиев отметил, что строительство дома стало возможным благодаря спонсорам, однако, кто они, председатель ГКНБ не уточнил.

«Жилой дом состоит из семи блоков, включает 205 квартир. Хотелось бы отметить, что на строительство дома средства из государственного бюджета или государственных ведомств не выделялись. Строительство осуществляется за счет спонсоров. В этом комплексе будут выделены квартиры нашим сотрудникам, военнослужащим Пограничной службы, а также 10 малоимущим семьям из Джалал-Абада», — сказал он.

Отметим, ранее общественный резонанс вызвал ремонт центрального аппарата МВД в Бишкеке. Он также осуществлялся за счет неизвестных спонсоров. Несмотря на общественный резонанс и критику со стороны отдельных политиков и депутатов, милицейские чиновники так и не стали раскрывать имен добродетелей.

Депутат Наталья Никитенко усомнилась в альтруизме неизвестных и заявила, что происходящее выглядит как государственный рэкет.