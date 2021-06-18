На площади Ала-Тоо открыли новое отделение милиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
По ее данным, созданы условия для приема жителей и гостей столицы, обеспечения общественной безопасности и оказания своевременной помощи гражданам.
«Сотрудники милиции должны работать качественно, обеспечивая на должном уровне порядок в общественных местах, на улицах, в местах массового скопления людей. Проявлять правильное отношение к гражданам и гостям, обеспечивать качественное сервисное обслуживание», — сказал на открытии глава МВД Улан Ниязбеков.