На площади Ала-Тоо открыли новое отделение милиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, созданы условия для приема жителей и гостей столицы, обеспечения общественной безопасности и оказания своевременной помощи гражданам.

«Сотрудники милиции должны работать качественно, обеспечивая на должном уровне порядок в общественных местах, на улицах, в местах массового скопления людей. Проявлять правильное отношение к гражданам и гостям, обеспечивать качественное сервисное обслуживание», — сказал на открытии глава МВД Улан Ниязбеков.

Кроме того, туристической милиции передали 10 электробайков, приобретенных за счет спонсорских средств, для повышения эффективности ее деятельности.

В ближайшее время в Бишкеке планируется дополнительно открыть такие же современные пункты милиции в местах зон отдыха, в центральных частях города, парковых зонах, местах массового скопления людей.