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Власть

У 80 процентов сотрудников прокуратуры нет собственного жилья

У 80 процентов сотрудников прокуратуры нет собственного жилья. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил генеральный прокурор Курманкул Зулушев.

По его словам, 1 тысяча 385 человек подали заявление на свободные вакансии в органах прокуратуры.

«Многие думают, что в прокуратуре хорошая жизнь. Но обычно молодые кадры не удерживаются на работе. С прошлого набора многие уволились через 2-3 месяца. Потому что заработная плата низкая, в случае ротации в регионы они свою зарплату тратят только на аренду жилья. У 70-80 процентов сотрудников нет своего жилья», — сказал генпрокурор.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199408/
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