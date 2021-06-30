У 80 процентов сотрудников прокуратуры нет собственного жилья. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил генеральный прокурор Курманкул Зулушев.

По его словам, 1 тысяча 385 человек подали заявление на свободные вакансии в органах прокуратуры.

«Многие думают, что в прокуратуре хорошая жизнь. Но обычно молодые кадры не удерживаются на работе. С прошлого набора многие уволились через 2-3 месяца. Потому что заработная плата низкая, в случае ротации в регионы они свою зарплату тратят только на аренду жилья. У 70-80 процентов сотрудников нет своего жилья», — сказал генпрокурор.