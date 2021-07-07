В Бишкеке проходит митинг с требованием вернуть похищенного Орхана Инанды

В Бишкеке возле Дома правительства проходит митинг с требованием вернуть похищенного кыргызстанца Орхана Инанды.

На акцию протеста вышли более 50 человек. Все они являются сторонниками президента международного образовательного учреждения «Сапат».

Среди митингующих и супруга Орхана Инанды Рейхан.

5 июля 2021 года президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT Haber заявил, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

6 июля президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил в интервью, что правительство потребует скорейшего возвращения Инанды в Кыргызстан.

МИД Кыргызстана вручил ноту послу Турции и призвал вернуть Инанды на родину.