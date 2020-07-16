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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане объединят статистику по коронавирусу и внебольничной пневмонии

В Кыргызстане объединят статистику по коронавирусу и внебольничной пневмонии. Об этом на брифинге сообщила вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

Она отметила, что часто задается вопрос о едином подходе к статистике по заболевшим COVID-19 и внебольничной пневмонией.

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Аида Исмаилова напомнила, что Минздрав утвердил третье клиническое руководство по лечению коронавирусной инфекции и ее осложнений, в том числе внебольничной пневмонии, для стационарной и амбулаторной помощи.

По ее словам, согласно международной классификации болезней МКБ-10, принятой ВОЗ, коронавирус относится к классу 07, который применяется в условиях ЧС.

«Если заболевание подтверждено лабораторно, то оно имеет код U-07.1. Если нет, но проявляется клинически и, возможно, рентгенологически — U-07.2. Для единого подхода по лечению проявлений коронавирусной инфекции Минздрав издал приказ, по которому внебольничная пневмония относится ко второму коду. И, таким образом, статистические случаи внебольничной пневмонии считаются проявлением COVID-19», — сказала вице-премьер-министр.
Ссылка: https://24.kg/vlast/159697/
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