Данные по выздоровевшим от COVID-19 расходятся. Минздрав «потерял» 167 человек

Данные республиканского штаба и Министерства здравоохранения по числу людей, выздоровевших после заражения коронавируса и внебольничной пневмонией, расходятся.

По данным республиканского штаба, на сегодня выздоровели 14 тысяч 766 человек. Согласно информации Министерства здравоохранения, таких людей 14 тысяч 609.

Такая же ситуация была и накануне, когда штаб представил данные о 13 тысячах 109 выздоровевших, а Минздрав отчитался только о 12 тысячах 942.

«Минздрав еще вчера забыл добавить данные о 167 выздоровевших. Сегодня они должны были включить эти цифры в статистику. Ориентироваться нужно на данные республиканского штаба. Когда нам дают первичные цифры, мы перепроверяем, иногда случаются ошибки. Мы попросили Минздрав уточнить данные, куда относятся эти 167 человек, к какой области. Как только получим уточнения, сразу сообщим», — прокомментировали ситуацию 24.kg в штабе.