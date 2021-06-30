В Кыргызстане за сутки выявили еще 1 тысячу 965 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 1 тысячу 490 случаев, Оше — 45, Чуйской области — 111, Ошской — 94, Таласской — 8, Нарынской — 16, Иссык-Кульской — 35, Джалал-Абадской — 93, Баткенской — 73.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 125 тысяч 3 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Показатель распространения (репродуктивное число Rt) составляет 1,3 — то есть сколько человек может заразить один больной. Число выше единицы показывает, что идет рост заболеваемости.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.