11:50
USD 77.45
EUR 88.24
RUB 1.09
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

За сутки внебольничной пневмонией заразились 1 тысяча 682 человека

За сутки зарегистрирован 1 тысяча 51 случай клинико-эпидемиологических подтвержденных случаев COVID-19. Это случаи внебольничной пневмонии, о которых упоминали ранее. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее данным, всего количество клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев коронавируса на сегодня составило 10 тысяч 682.

«Было много обращений, что все случаи должны идти одним кодом. Но эксперты ВОЗ после обсуждения на всех уровнях внесли два новых кода в классификацию болезней. И случаи внебольничной пневмонии, о которых мы говорили ранее как об осложнениях от коронавируса, будут кодироваться как случаи, подтвержденные клинико-эпидемиологически», — подчеркнула Айнура Акматова.

При этом данных о том, сколько человек за последние сутки скончались от внебольничной пневмонии, в Минздраве пока не представили.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159772/
просмотров: 3730
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке от коронавируса скончался врач инфекционной больницы Шайназар Закиров
Передай дочери, что я ее люблю. У волонтера на руках задохнулся мужчина
Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
В Бишкек из Новосибирска вернулись 183 кыргызстанца
В Кыргызстане за сутки от пневмонии скончались 77 человек
Почему умирают молодые, а пневмония — это COVID-19, объяснил Эркин Джаманбаев
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 13,7 миллиона человек
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались шесть человек
В Кыргызстане за сутки коронавирус выявлен у 123 медиков
В Кыргызстане за сутки коронавирус выявлен у 603 человек. Всего — 13 101
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что говорит известный патологоанатом Валентина Пахман Коронавирус в Кыргызстане. Что говорит известный патологоанатом Валентина Пахман
COVID-19&nbsp;в Кыргызстане. Пять медиков умерли от&nbsp;коронавируса COVID-19 в Кыргызстане. Пять медиков умерли от коронавируса
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки от&nbsp;коронавируса скончались 11&nbsp;человек В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались 11 человек
Бизнес
Профилактику никто не&nbsp;отменял! Профилактику никто не отменял!
От&nbsp;бизнеса Бишкеку: Кыргызско-Швейцарский Банк закупил клексан на&nbsp;миллион сомов От бизнеса Бишкеку: Кыргызско-Швейцарский Банк закупил клексан на миллион сомов
ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; приглашает к&nbsp;сотрудничеству изготовителей полиграфической продукции ИА «24.kg» приглашает к сотрудничеству изготовителей полиграфической продукции
Витамин D&nbsp;против коронавируса: помогает&nbsp;ли &laquo;солнечный&raquo; витамин? Витамин D против коронавируса: помогает ли «солнечный» витамин?
17 июля, пятница
11:44
В Бишкеке от коронавируса скончался врач инфекционной больницы Шайназар Закиров В Бишкеке от коронавируса скончался врач инфекционной б...
11:29
Передай дочери, что я ее люблю. У волонтера на руках задохнулся мужчина
11:18
Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
11:15
В Бишкек из Новосибирска вернулись 183 кыргызстанца
11:06
В Кыргызстане за сутки от пневмонии скончались 77 человек