За сутки внебольничной пневмонией заразились 1 тысяча 682 человека

За сутки зарегистрирован 1 тысяча 51 случай клинико-эпидемиологических подтвержденных случаев COVID-19. Это случаи внебольничной пневмонии, о которых упоминали ранее. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее данным, всего количество клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев коронавируса на сегодня составило 10 тысяч 682.

«Было много обращений, что все случаи должны идти одним кодом. Но эксперты ВОЗ после обсуждения на всех уровнях внесли два новых кода в классификацию болезней. И случаи внебольничной пневмонии, о которых мы говорили ранее как об осложнениях от коронавируса, будут кодироваться как случаи, подтвержденные клинико-эпидемиологически», — подчеркнула Айнура Акматова.

При этом данных о том, сколько человек за последние сутки скончались от внебольничной пневмонии, в Минздраве пока не представили.