COVID-19. На рынке труда Кыргызстана вакансий стало меньше, а безработных больше

Ищу работу грузчика, водителя, дизайнера, инженера-строителя, медсестры, няни — десятки объявлений опубликованы на портале государственной службы занятости населения. Тут же есть и вакансии от работодателей. Во время пандемии люди могли подать заявку онлайн в любое удобное для них время.

Из-за COVID-19 в 2020 году по сравнению с 2019-м количество предложенных вакансий по республике упало на 33 процента, а число состоящих на учете в службе занятости, напротив, увеличилось на 4 процента. Такие данные 24.kg представили в управлении труда Минздравсоцразвития.

По статистике на 1 января 2021 года уровень официально зарегистрированной безработицы составил 3 процента. Самый высокий показатель зафиксирован в Джалал-Абадской (5,9 процента) и Баткенской (5,2 процента) областях, самый низкий — в Чуйской области (1,3 процента).

На одно свободное рабочее место претендовало 44 человека.

Число безработных, состоящих на учете в службе занятости на 1 июня 2021-го, составило 104,4 тысячи человек. Из них официальный статус безработных имеет 80,6 тысячи человек.

Кем стать, чтобы найти работу

По словам ведущего специалиста отдела содействия занятости управления Минздравсоцразвития Кундуз Абдырахмановой, пандемия сильно повлияла на сферу занятости. В связи с этим обновляется прогноз потребности на трудовые рабочие места.

«Одной из главных задач службы занятости является содействие в трудоустройстве. При росте уровня безработицы и дефиците рабочих мест приоритетным направлением является обучение безработных граждан. Их отправляют на переобучение и повышение квалификации», — сказала она.

Обучают в основном профессиям, востребованным на рынке труда.

Это — газоэлектросварщик, парикмахер, оператор компьютера, бухгалтер со знанием 1С, повар, швея, портной, офис-менеджер, электромонтажник, водитель.

Безработных также отправляют на оплачиваемые общественные работы, им назначают пособия. Гарантированная поддержка минимальная

Если вы признаны безработным, а ваш трудовой стаж, подтвержденный страховыми отчислениями, составляет не менее года из последних трех лет перед обращением в отдел по содействию занятости, то вы имеете право на получение пособия по безработице. Получать его можно в течение трех лет, если, конечно, за это время не трудоустроиться.

На портале госслужбы занятости есть список тех, у кого нет права на такое пособие, а также электронный калькулятор для подсчета размера выплаты.

В Кыргызстане размер базового пособия по безработице составляет всего 300 сомов, а среднего — около 500. Что можно купить на эти деньги, учитывая постоянный рост цен на продукты питания?

Поэтому многие даже не идут оформлять выплату. По данным на 1 июня 2021 года, пособие по безработице получают всего 224 безработных гражданина.

Родина мигрантов Численность населения в Кыргызстане растет быстрее, чем рынок труда. По словам исследователя Шатена Токтогазиева, за последние десять лет население выросло на 16 процентов, а число занятых — только на 7,6 процента.

«Это влияет на уровень безработицы в стране, она намного выше, чем показывает Нацстатком (5-6 процентов)», — отметил он. Если учитывать внешнюю миграцию, то фактический уровень безработицы намного выше. Плюс не все люди попадают в статистику.

«Из-за нехватки рабочих мест молодежь предпочитает уезжать на заработки в другие страны. Большинство организаций профтехобразования, особенно на юге республики, работают как центры подготовки мигрантов. Даже родители учащихся не скрывают этого», — подчеркнул Шатен Токтогазиев.

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Согласно анализу, основные рынки труда — это города Бишкек и Ош. При этом около 70 процентов рабочих мест создаются в неформальном секторе. Что несет определенные риски, в частности, это нестабильные доходы, как работников, так и самих предприятий, практика найма на основе устного соглашения, отсутствие или минимальный размер обязательств и социальных выплат.

Сейчас в Кыргызстане идет третья волна коронавируса, которая также может повлиять на рынок труда и занятость населения. В связи с ухудшением ситуации бишкекская мэрия уже рекомендовала организациям, учреждениям и предприятиям, перевести на дистанционный режим работы 50 процентов от общего числа сотрудников.

«Больше всего пандемия ударила по сфере услуг, туризму, нашим трудовым мигрантам в России. Количество рабочих мест в КР сократилось. Нужно учитывать и скрытую безработицу. Многие приостановили свою деятельность до лучших времен, но фактически люди остались без работы», — сказал Шатен Токтогазиев в беседе с 24.kg.

Кризис все еще продолжается. Оптимистичных прогнозов нет. Покупательская способность сильно упала, цены растут, люди на глазах беднеют. Шатен Токтогазиев

«Даже при грамотной экономической политике, учитывая зависимость Кыргызстана от импорта, внешних рынков, раньше 2023 года восстановления не будет», — считает он.

Что можно было бы сделать сейчас? «Основная движущая сила, которая создает большинство рабочих, — это малый и средний бизнес, с ними и нужно работать. Государство должно выработать ясные правила, стратегию, сделать анализ возможностей и стоящих перед ним препятствий. Собрать экспертов, на правительственном уровне решать проблему», — советует Шатен Токтогазиев. Восстановление будет медленным

По данным Международной организации труда (МОТ) пандемия COVID-19 в последние полтора года нанесла сокрушительный удар по сфере труда. Под сокращения попали 33 миллиона человек. Еще 81 миллион человек по тем или иным причинам вынуждены были сами уйти с работы — например, чтобы присматривать за детьми после закрытия садов и школ.

В докладе МОТ сообщается, что рынок труда восстанавливается медленными темпами и к допандемийным показателям, скорее всего, удастся вернуться не ранее 2023 года.

По прогнозам, в 2022 году число безработных в мире достигнет 205 миллионов, а глобальный уровень безработицы составит 5,7 процента. В последний раз такой показатель был зарегистрирован в 2013 году, когда на рынке труда все еще ощущались последствия «Великой рецессии», или мирового экономического кризиса.

Авторы доклада подчеркивают, что без средств социальной защиты остались десятки миллионов людей, работающих в неформальном секторе, в первую очередь — мигрантов. И это негативно отразилось на экономике стран, граждане которых работают за рубежом.

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При этом самая тяжелая ситуация складывается именно в странах Центральной Азии, в которых денежные переводы составляют львиную долю экономики. Например, в Кыргызстане денежные переводы — это почти 30 процентов ВВП, а в Узбекистане — 12 процентов.

Эксперты МОТ прогнозируют рост занятости во второй половине 2021 года и в 2022 году, но при этом подчеркивают, что он будет зависеть от эпидемиологической ситуации и показателей вакцинации населения. В развивающихся и бедных странах, у властей которых нет возможности принять эффективные меры по стимуляции экономики и одновременно развернуть масштабные кампании вакцинации, восстановление рынка труда будет происходить гораздо медленнее, чем в развитых странах.