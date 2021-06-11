Каждый четвертый житель Кыргызстана бедный

В 2020-м каждый четвертый житель Кыргызстана проживал в условиях бедности. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Стоимостная величина общей черты бедности в прошлом году составила 35 тысяч сомов в год на душу населения, крайней бедности — 19 тысяч 774 сома. Если доход человека в год меньше этой суммы, он считается бедным или крайне бедным соответственно.

За чертой бедности в 2020-м проживали 1 миллион 678 тысяч человек.

Из них 73,7 процента являлись жителями сельских населенных пунктов. Снижение уровня бедности в прошлом году по сравнению с предыдущим годом отмечено в Оше (на 6 процентов) и Таласской области (на 0,8 процента). В остальных регионах наблюдался рост уровня бедности. В том числе в Джалал-Абадской области число бедных выросло на 10,3 процента, Нарынской — на 8,7 процента, Чуйской — на 6,3 процента, Ошской — на 4,8 процента, Иссык-Кульской — на 3,5 процента и Баткенской — на 2,1 процента. В столице уровень бедности в 2020-м вырос на 4,9 процента.

Из общей численности бедных более 58 процентов проживали в Джалал-Абадской, Ошской и Чуйской областях.

В прошлом году на территории республики в условиях бедности проживало 833,9 тысячи детей в возрасте 0-17 лет, или 31,8 процента. При этом самый высокий уровень числа бедных среди детей отмечен в Джалал-Абадской и Нарынской областях. Там в бедности жили почти половина всех детей.