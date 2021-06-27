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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР выявили 992 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 120 865

В Кыргызстане за сутки выявили еще 992 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 567 случаев, Оше — 34, Чуйской области — 137, Ошской — 42, Таласской — 13, Нарынской — 22, Иссык-Кульской — 28, Джалал-Абадской — 84, Баткенской — 65.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 120 тысяч 865 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197524/
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