В Кыргызстане за сутки выявили еще 992 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 567 случаев, Оше — 34, Чуйской области — 137, Ошской — 42, Таласской — 13, Нарынской — 22, Иссык-Кульской — 28, Джалал-Абадской — 84, Баткенской — 65.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 120 тысяч 865 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.