Работы нет. Население Кыргызстана растет быстрее, чем рынок труда

Численность населения в Кыргызстане растет быстрее, чем рынок труда. Об этом на рабочей встрече «Рынок труда и занятость» сообщил исследователь Шатен Токтогазиев.

По его словам, за последние десять лет население выросло на 16 процентов, а число занятых — на 7,6 процента.

«Это влияет на уровень безработицы в стране, она намного выше, чем показывает Нацстатком (5-6 процентов)», — отметил Шатен Токтогазиев.

Из-за нехватки рабочих мест молодежь предпочитает уезжать на заработки в другие страны.

«Большинство организаций профтехобразования, особенно на юге республики, работают как центры подготовки мигрантов. Даже родители учащихся не скрывают этого», — сказал исследователь.

Он добавил: исследование показало, что основные рынки труда — Бишкек и Ош, при этом около 70 процентов рабочих мест создаются в неформальном секторе. Что несет определенные риски, в частности, это нестабильные доходы как работников, так и самих предприятий, практика найма на основе устного соглашения, отсутствие или минимальный размер обязательств и социальных выплат.



«Основными секторами рынка труда этих городов являются строительство, швейное производство и общественное питание», — заключил Шатен Токтогазиев.