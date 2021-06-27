Рост цен на продукты. Как сходить на рынок и не разориться

В последние месяцы кыргызстанцы не успевают следить за ростом цен на продукты питания. Каждый поход в магазин сопровождается шоком и обходится дороже, чем в прошлый раз.

По данным Национального статистического комитета, все товары и услуги по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 10,9 процента. Мясо подорожало на 24,5 процента, масло и жиры — аж на 55 процентов.

Кабинет министров представил не утешительные прогнозы: в связи с моловодьем ожидается низкий урожай, а значит, новый рост цен на сельхозпродукты, а вслед и на все остальное.

24.kg вместе с экс-министром сельского хозяйства Тилеком Токтогазиевым ответило на пять вопросов о росте цен и как обеспечить личную продовольственную безопасность.

1 Что подорожает? По прогнозам экспертов, снижение цен на отдельные виды продуктов в ближайшие полгода не ожидается. Наоборот, осенью и зимой будет новый виток роста. Читайте по теме Итоги мая. ВВП по-прежнему падает, а цены растут как на дрожжах Как известно, есть девять категорий продуктов первой необходимости: хлеб и хлебопродукты, картофель, овощи и бахчевые, фрукты и ягоды, сахар и кондитерские изделия, мясо и мясопродукты, рыба, молоко и молочные продукты, яйца, масло растительное. «Если рассмотреть каждый по отдельности, то, например, цены на хлеб и хлебопродукты будут расти, так как в этом году из-за маловодья ожидается снижение урожая зерновых. Тем более мукомольная сфера у нас последние годы находится в не лучшем состоянии», — считает Тилек Токтогазиев. Цену на картофель можно регулировать, так как Кыргызстан может сам себя обеспечить. Сложнее с растительным маслом и сахаром. Внутренний рынок на 50 процентов обеспечивается за счет импорта. Цена на них напрямую зависит от принимаемых мер и желания кабинета министров. Цены на куриные яйца вырастут еще на 1-2 сома. Кабмин намерен разрешить экспорт скота, поэтому рост цен на мясо и мясные продукты неизбежен.

2 Какими продуктами надо запасаться? Запасаться можно продуктами с долгим сроком хранения. Если организовать соответствующие условия, то можно заранее закупить многие виды продуктов. Например, муку, злаковые культуры, растительное масло и другие виды долгохранящихся продуктов. Ягоды, овощи и фрукты можно заморозить, замариновать, а также высушить.

3 Какие меры принять для обеспечения продовольственной безопасности? Если есть возможность, заводите домашнее хозяйство. Сейчас отличный шанс вернуться к возрождению дачной культуры. В собственном огороде можно вырастить экологически чистую продукцию для своей семьи. «Сейчас уже поздновато сажать огород. Если не успели весной, но можно запланировать и подготовиться к следующему году. Собственный урожай — это хорошая поддержка семейного бюджета», — советует Тилек Токтогазиев. Даже на балконе или подоконнике многоэтажного дома можно вырастить несколько видов зелени. Есть некоторые продукты, которыми невозможно запастись, например, яйца. Тут лучшее решение — разводить кур. Экс-глава Минсельхоза советует в складчину с друзьями или родственниками покупать корову, барашка либо тушу, разделывать и делить мясо поровну. Так обходится дешевле, чем брать по килограмму на рынке. К тому же если покупать у проверенных фермеров, которые ответственно относятся к экологичности своей продукции и не колят животных антибиотиками, то вы бережете не только бюджет, но и свое здоровье.

4 Где дешевле покупать продукты? Жителям Бишкека и Чуйской области экс-министр рекомендует закупаться продуктами на рынках. За овощами и фруктами он советует ехать на «Сары-Озон». Читайте по теме Продуктовая корзина Бишкека на 19 июня. Сколько денег семья тратит на еду Если хорошо поторговаться, можно взять по очень низкой цене. Ранним утром на Аламединский рынок приезжают фермеры. Они охотно продают в розницу по оптовой цене. Но надо успеть, пока всю их продукцию не заберут перекупщики. Для тех, кто любит поспать и не успевает закупиться утром, тоже есть выход: к концу дня уставшие продавцы тоже делают хорошие скидки на остатки товара. Но будьте внимательны, это могут быть овощи и фрукты не первой свежести. Эксперт также советует рынок «Дордой Фуд», где не только свежие овощи, но и мясо и мясные продукты.