Рост цен на продукты. Как сходить на рынок и не разориться

В последние месяцы кыргызстанцы не успевают следить за ростом цен на продукты питания. Каждый поход в магазин сопровождается шоком и обходится дороже, чем в прошлый раз.
По данным Национального статистического комитета, все товары и услуги по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 10,9 процента. Мясо подорожало на 24,5 процента, масло и жиры — аж на 55 процентов.
Кабинет министров представил не утешительные прогнозы: в связи с моловодьем ожидается низкий урожай, а значит, новый рост цен на сельхозпродукты, а вслед и на все остальное.
24.kg вместе с экс-министром сельского хозяйства Тилеком Токтогазиевым ответило на пять вопросов о росте цен и как обеспечить личную продовольственную безопасность.
Что подорожает?
По прогнозам экспертов, снижение цен на отдельные виды продуктов в ближайшие полгода не ожидается. Наоборот, осенью и зимой будет новый виток роста.
Как известно, есть девять категорий продуктов первой необходимости: хлеб и хлебопродукты, картофель, овощи и бахчевые, фрукты и ягоды, сахар и кондитерские изделия, мясо и мясопродукты, рыба, молоко и молочные продукты, яйца, масло растительное.
«Если рассмотреть каждый по отдельности, то, например, цены на хлеб и хлебопродукты будут расти, так как в этом году из-за маловодья ожидается снижение урожая зерновых. Тем более мукомольная сфера у нас последние годы находится в не лучшем состоянии», — считает Тилек Токтогазиев.
Цену на картофель можно регулировать, так как Кыргызстан может сам себя обеспечить.
Сложнее с растительным маслом и сахаром. Внутренний рынок на 50 процентов обеспечивается за счет импорта. Цена на них напрямую зависит от принимаемых мер и желания кабинета министров.
Цены на куриные яйца вырастут еще на 1-2 сома.
Кабмин намерен разрешить экспорт скота, поэтому рост цен на мясо и мясные продукты неизбежен.
Какими продуктами надо запасаться?
Запасаться можно продуктами с долгим сроком хранения. Если организовать соответствующие условия, то можно заранее закупить многие виды продуктов. Например, муку, злаковые культуры, растительное масло и другие виды долгохранящихся продуктов.
Ягоды, овощи и фрукты можно заморозить, замариновать, а также высушить.
Какие меры принять для обеспечения продовольственной безопасности?
Если есть возможность, заводите домашнее хозяйство. Сейчас отличный шанс вернуться к возрождению дачной культуры. В собственном огороде можно вырастить экологически чистую продукцию для своей семьи.
«Сейчас уже поздновато сажать огород. Если не успели весной, но можно запланировать и подготовиться к следующему году. Собственный урожай — это хорошая поддержка семейного бюджета», — советует Тилек Токтогазиев.
Даже на балконе или подоконнике многоэтажного дома можно вырастить несколько видов зелени.
Есть некоторые продукты, которыми невозможно запастись, например, яйца. Тут лучшее решение — разводить кур.
Экс-глава Минсельхоза советует в складчину с друзьями или родственниками покупать корову, барашка либо тушу, разделывать и делить мясо поровну. Так обходится дешевле, чем брать по килограмму на рынке. К тому же если покупать у проверенных фермеров, которые ответственно относятся к экологичности своей продукции и не колят животных антибиотиками, то вы бережете не только бюджет, но и свое здоровье.
Где дешевле покупать продукты?
Жителям Бишкека и Чуйской области экс-министр рекомендует закупаться продуктами на рынках. За овощами и фруктами он советует ехать на «Сары-Озон».
Если хорошо поторговаться, можно взять по очень низкой цене. Ранним утром на Аламединский рынок приезжают фермеры. Они охотно продают в розницу по оптовой цене. Но надо успеть, пока всю их продукцию не заберут перекупщики.
Для тех, кто любит поспать и не успевает закупиться утром, тоже есть выход: к концу дня уставшие продавцы тоже делают хорошие скидки на остатки товара. Но будьте внимательны, это могут быть овощи и фрукты не первой свежести.
Эксперт также советует рынок «Дордой Фуд», где не только свежие овощи, но и мясо и мясные продукты.
Стоит ли менять рацион питания?
«Отказаться от привычного набора продуктов сложно. Но можно перейти к более рациональному виду питания. Например, вместо красного мяса покупайте белое, которое в три-четыре раза дешевле», — советует Тилек Токтогазиев.
Взгляните на происходящее с другой стороны. Возможно, именно сейчас вам надо начать правильно питаться и не тратить деньги на сладкое, фастфуд и другие вредные продукты. Сможете не только сэкономить, но и улучшить самочувствие.
Еще один способ экономить — сократить или полностью отказаться от посещения тоев и других массовых мероприятий. Это еще и хорошая профилактика COVID-19.