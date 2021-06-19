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Общество
Сюжет: COVID-19

Третья волна COVID-19. Организации просят перейти на удаленный режим работы

В связи с ухудшением ситуации по коронавирусу в столице муниципалитет рекомендует организациям, учреждениям, предприятиям, независимо от форм собственности, перевести на дистанционный режим работы 50 процентов от общего числа сотрудников.

Уточняется, что в первую очередь необходимо рассмотреть вопрос перевода на дистанционный режим работы сотрудников, относящихся к группе риска: работников в возрасте от 60 лет или страдающих хроническими заболеваниями (гипертония, диабет, хронические респираторные, онкологические заболевания), беременных женщин, лиц с ослабленной иммунной системой вследствие перенесенных заболеваний или нахождения на лечении.

Напоминаем, что руководители несут персональную ответственность за контроль над соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в подведомственных организациях.

Эти ограничения не затронут организации, имеющие важное значение для обеспечения жизнедеятельности столицы.

В мэрии напомнили,  что постановлением от 30 ноября 2020 года на территории столицы приостановлено проведение массовых мероприятий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198263/
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