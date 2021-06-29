Поставки вакцины Sinopharm в КР. В посольстве КНР уверяют, что ждут самолета

Вакцины, обещанные правительством КНР, ожидают самолета для доставки. Об этом сообщили в посольстве Китая в КР.

По его данным, партия вакцин в количестве 150 тысяч доз была готова к транспортировке еще к 20 июня и до сих пор находится в аэропорту Пекина в ожидании самолета ЮНИСЕФ.

«По договоренности транспортировкой вакцин должна заниматься кыргызская сторона. По ее данным, постоянно идут переговоры между правительством и ЮНИСЕФ по транспортировке. Но на сегодня китайской стороне еще не предоставляли точной информации о самолете», — отметили в посольстве.

Ранее в Детском фонде ООН 24.kg сообщили, что ЮНИСЕФ взял на себя все расходы по организации рейса и перевозке препарата. Самолет стоит на старте. Как только все имеющиеся вопросы будут улажены, готов вылететь за вакциной.

На брифинге заместитель министра здравоохранения и социального развития Улук-Бек Бектурганов сообщил, что китайскую вакцину Sinopharm в КР доставят в середине июля.

Напомним, в мае 2021 года КНР выделила на безвозмездной основе Кыргызстану вторую партию вакцины в 150 тысяч доз. Кыргызстан искал самолет для доставки препарата, вопрос был решен, заявляли в ведомстве и обещали поставить вакцину до 20 июня, а позже — 28 июня.

Ранее поставки вакцины заместитель главы кабинета министров Жылдыз Бакашова обсудила с послом КНР Ду Дэвэнь 26 июня. Она просила оказать содействие.