Минздравсоцразвития: Китайскую вакцину Sinopharm в КР доставят в середине июля

Китайскую вакцину Sinopharm в КР доставят в середине июля. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Улук-Бек Бектурганов.

«Все переговоры прошли согласно графику, со стороны Минздрава и правительства все вопросы по поводу привоза 150 тысяч доз в Кыргызстан решены», — сказал он.

Напомним, в мае 2021 года КНР выделила на безвозмездной основе Кыргызстану вторую партию вакцины в 150 тысяч доз. Кыргызстан искал самолет для доставки препарата, вопрос был решен, заявляли в ведомстве и обещали поставить вакцину до 20 июня, а позже — 28 июня.

Ранее поставки вакцины заместитель главы кабинета министров Жылдыз Бакашова обсудила с послом КНР Ду Дэвэнь 26 июня. Она просила оказать содействие.